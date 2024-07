Alexia Rivas responde al 'zasca' de Alejandra Rubio en 'Así es la vida': "Soy muy clara y te digo las cosas a la cara"

Alexia Rivas ha confesado que cuando vio la entrevista de Alejandra Rubio le envió un audio: "Le dije 'me gustaría hablar contigo..."

Joaquín Prat ha sacado la cara por Alexia Rivas: "Es un comentario... que es un gran enemigo del feminismo"

El zasca de Alejandra Rubio a Alexia Rivas: “Yo no he estudiado periodismo, pero…”

Alejandra Rubio se sentó el pasado martes 2 de julio en 'Así es la vida' para hablar de la entrevista que tuvo Carlo Costanzia en '¡De viernes!' El italiano acudió de nuevo a los platós de Telecinco para hablar sobre la exclusiva del embarazo de la hija de Terelu Campos.

Sin embargo, Alejandra Rubio no pudo aguantar las críticas que está recibiendo continuamente tras dar la exclusiva y cargó contra Alexia Rivas. La periodista ha dado su opinión al respecto respetando siempre a su compañera de 'Así es la vida', pero Alejandra no siempre lo ha visto así.

Alexia Rivas ha visto en 'Vamos a ver' las palabras que ha dicho Alejandra Rubio de ella y ha querido contestarla. La periodista le ha lanzado una pregunta: "¿Por qué estoy sentada Alejandra? Dímelo. Yo soy muy clara. Se me podrá acusar de muchas cosas, de ser incisiva, de ser directa, pero yo no insinúo".

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha explicado que ella ha trabajado desde que se graduó de periodismo: "Desde los 18 que acabé la carrera llevo trabajando en muchísimas cadenas, en muchísimos periódicos, en prensa escrita... Tú no lo sabes, pero yo en ese momento estaba trabajando. Todo lo que tengo periodísticamente hablando me lo he labrado yo. Empecé desde muy abajo, me hice la calla de arriba a abajo, en una redacción horas y horas, aunque no tengo porque alardear de eso".

Alexia Rivas le ha explicado a la hija de Terelu Campos la diferencia que existe entre ambas a la hora de trabajar: "No solo te digo las cosas de cara, sino que tú pides respeto por tu trabajo mientras estás sibilinamente y con un ataque pasivo-agresivo tirando por tierra el mío".

Por otro lado, ha confesado que tras ver las palabras que dijo de ella en el programa de Sandra Barneda le envió un audio: "Como no ve los programas le habrán contado películas, le habrán contando medias verdades... Nunca hemos sido amigas, nunca la he visto fuera de Telecinco. Cuando vi sus declaraciones tan desacertadas le puse un audio y le dije 'me gustaría hablar contigo esto en persona".

La periodista ha señalado cual ha sido la respuesta de Alejandra Rubio al mensaje que le envió: "Ni siquiera escuchó mi audio y me pone 'ahora mismo no me apetece escuchar nada, pero como comprenderás dímelo a la cara'. Yo le dije que no fuera de lista porque es lo que quiero, decírtelo en la cara".

Por último Alexia ha dejado las cosas claras y ha subrayado que va a seguir hablando de las personas que hay en la cadena porque es su trabajado, y ha puntualizado que siempre lo hará con educación: "Con respeto puedo opinar de los personajes que trabajan en mi cadena y de los compañeros que trabajan en mi cadena. Que lo siento, pero lo voy a seguir haciendo".

Joaquín Prat saca la cara por Alexia Rivas

El presentador de 'Vamos a ver' ha decidido defender a Alexia Rivas tras las palabras de Alejandra Rubio: "La gente que trabaja en televisión, trabaja en televisión porque lo deciden las productoras, los directores de los programas y sobre todo trabajamos porque somos profesionales y creemos que todos los que están aquí pueden aportar algo. Alexia, Alejandra y cualquier otro.