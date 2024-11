Exclusiva| La becaria imputada de Nacho Cano carga contra él: ''Me querían comprar para lavarse las manos''

La becaria de Nacho Cano, Leslie, tendrá que declarar el próximo 12 de diciembre

'Fiesta' nos enseña, en exclusiva, el testimonio de Leslie, la becaria que denunció a Nacho Cano y que ahora ha sido citada a comparecer el próximo 12 de diciembre a las 12:00h en calidad de investigada después de que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid haya iniciado unas diligencias previas contra la becaria mexicana.

El programa ha podido hablar con ella y asegura que ''la causa no está archivada'' y continúa defendiendo su postura: ''Yo no voy a cambiar nada de mi historia porque es una. Aquí la realidad es que ellos me ofrecieron dinero desde el principio''.

Afirma que querían comprar su silencio pero que ella se negó en todo momento: ''Yo no quiero nada. Me pedían que firmara una carta de renuncia, yo no voy a firmar nada. Si realmente hubiera hecho las cosas bien yo habría seguido callada y con pruebas''.

''Estaban cometiendo varios delitos desde que nos trajeron hasta que me encerraron. Me querían comprar con más para lavarse las manos'', revela la becaria y afirma que no le parece justo ''tener que retirar la denuncia'' y califica a Nacho Cano de ''mitómano''.