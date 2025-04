Exclusiva | Rubén Torres podría haberle sido infiel a su novia: ella se rompe al conocer la noticia

Torres no se escondió y admitió que, aunque no tenía nada serio con esa persona de fuera, sí que le gustaba mucho y confesó que incluso dejó programado el envío de un ramo de flores para su persona especial en el exterior. Parece que la cosa fue en serio con esa chica ya que hace tan solo unos días el bombero presento a su novia, Laura Cantizano, de manera oficial a todos sus seguidores con un vídeo de ambos y un bonito mensaje alabando todo de ella.

Pero parece que no todo es tan bonito en la relación porque 'Socialité' ha investigado y ha descubierto, en exclusiva , que Torres le habría sido infiel a Laura. El programa ha hablado con ella, que aunque no cree que le haya sido desleal, se rompe en la llamada.

''No le veo capaz de hacerme eso, la verdad...De verdad pienso que no me haría eso. Sería una ida de olla muy grande por su parte, ya te lo digo'', le dice la novia de Rubén a la reportera del programa, y aunque admite estar bien, se rompe al hablar con ella.