Todo el mundo sabe que el secreto del atractivo de George Clooney como galán maduro residía en sus canas . El pelo plateado se había convertido en su seña de identidad, hasta el punto de que ya nos habíamos olvidado del aspecto que lucía en 'Urgencias' y en sus primeros éxitos cinematográficos de los años 90. Por eso su cambio de imagen con el pelo teñido a los 63 años resulta tan impactante, aunque haya sido por exigencias del guion. El estreno en Broadway de 'Buenas noches, y buena suerte' ha sido la excusa perfecta para comprobar de primera mano cómo le sienta su nuevo look.

Y ese nuevo aspecto que le confiere el tinte oscuro no ha gustado a todo el mundo, y menos en su su casa, donde lo han recibido con carcajadas. Las de su mujer y sus hijos, que no dejan de tomarle el pelo desde que cambió de apariencia. El actor ha admitido que Amal Clooney , de 47 años, y sus hijos, los mellizos Alexander y Ella , de siete años, odian su nueva apariencia .

"Mi esposa lo va a odiar porque nada te hace parecer más mayor que cuando un hombre mayor se tiñe el pelo", reveló Clooney durante una entrevista con 'The New York Times' antes de comprobar el efecto que su nuevo look causaría en su familia. "Y mis hijos se van a reír de mí sin parar", añadía. Y así ha sido.