"Esta mañana me levanté con mensajes sobre que no se puede dar hamburguesas o, mejor dicho, carne picada a menores de cinco años. Hubo uno en particular que me hizo saltar por la forma agresiva y sabelotodo en la que me lo dijo. Porque no, no lo sabemos todo. Soy argentina, pero no vivo en Argentina. En España existen otras leyes y hay otra cultura", ha comenzado expresando la creadora de contenido, que considera que le han intentado dejar de "ignorante", poniendo en duda la alimentación que le ofrece a su hija.