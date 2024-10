La cerveza premium sin alcohol que ha creado Tom Holland tras declararse abstemio

En verano de 2023 Tom Holland aseguraba que había abandonado el alcohol por completo. Una decisión que el actor definió como “lo mejor que he hecho en mi vida” , ya que se había dado cuenta de que se estaba convirtiendo en una auténtico “esclavo” de estas bebidas. Ahora, un año y medio después de hacer pública su decisión, el intérprete de ‘Spiderman’ acaba de lanzar su propia marca de cerveza premium con tres variantes diferentes, todas ellas sin alcohol .

Fue en el podcast ‘On Purpose’ donde el actor de ‘Lo imposible’ se sinceró sobre el tema. Holland comentó que todo empezó tras una gran borrachera en Navidad, por lo que decidió no beber ni gota de alcohol durante todo enero. El problema vino cuando se dio cuenta que pensaba recurrentemente en tomarse una copa. “Me dio mucho miedo. Pensé que quizá tenía un problema” , comentó.

“Me estaba impidiendo ser sociable. Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco. No podía salir a cenar. Me estaba costando muchísimo”, explicó, preguntándose frecuentemente por qué le obsesionaba tanto la idea de beber. Eso le empujó a marcarse el reto de pasar seis meses de abstinencia total y, cuando llegó junio, se percató de que era “más feliz que nunca”.