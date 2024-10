Palabra de farmacéuticos: los tres pasos para no tener resaca tras una celebración

Dice un refrán castellano que ‘el vino da talento, pero mucho ni fundamento’. Algo del todo cierto y por lo que, quien más quien menos, muchos hemos pasado. Cuando uno mide mal y se pasa bebiendo pierde cualquier talento y, por ende, demuestra poco fundamento. Los pesares, eso sí, tardan unas horas en aparecer y casi siempre vienen en forma de resaca . Ahí es cuando necesitamos de esos consejos que pongan remedio a lo que no supimos prevenir cuando estuvimos a tiempo.

Si hoy tienes resaca esto quizá ya no te sirva de ayuda, pero en el futuro lo agradecerás. Aunque el único remedio infalible para no tener resaca es no beber o hacerlo con moderación, lo cierto es que si uno decide desinhibirse un poco, lo mejor es que siga estos pasos.