Enoteca María es un restaurante italiano radicado en Nueva York . Únicamente abre viernes, sábados y domingos y por lo demás bien podría ser un decorado de esa maravillosa serie llamada Friends. Salvo por un detalle que eleva a este local de categoría hasta el punto de hacerlo conocido a ambos lados del Atlántico : contrata a abuelas de todo el planeta como cocineras para dar a conocer la diversidad culinaria existente en todo el globo . ‘Nonnas of the world’ (Abuelas del mundo), lo llaman haciendo un mix entre el italiano y el inglés.

El orgullo italiano por las madres y las abuelas (nonnas, en italiano) se observa a las mil maravillas en este restaurante neoyorkino. No sólo tienen un calendario donde los clientes pueden conocer de dónde son las experimentadas cocineras, sino que también existe en la web un listado con el nombre de todas ellas y una página donde se las puede conocer más a fondo. De momento no hay ninguna yaya española.

Por si la sola idea de contratar a abuelas para cocinar no fuera ya novedosa, Enoteca María dispone de un libro virtual donde pretenden recoger y conservar recetas de abuelas de todo el planeta. “La cultura es un recurso que vale la pena preservar. Después de todo, un árbol no puede crecer y cambiar sin sus raíces. Para cumplir con esta misión, hemos sido pioneros en un proyecto de libro virtual que recopila las recetas e historias de abuelas de todo el mundo llamado Nonnas of the World”, dicen en su página web. Una maravillosa idea que bien merece una visita a este restaurante. ¿O no?