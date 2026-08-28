Iván Fuente 28 AGO 2026 - 08:00h.

Así es como llaman en muchas zonas de Palencia a medio vermú con gas

El desconocido dulce burgalés que se ha hecho viral y está buenísimo

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Palencia es una de esas provincias que suelen pasar desapercibidas hasta que se las conoce. Su encanto no tiene la fama que sí tienen otras zonas de España, pero su personalidad y sus paisajes bien merecen sacar a esta región de ese, digamos, anonimato. Quizá sea el propio carácter de los palentinos, gente orgullosa de sus raíces, pero no presumida ni con afán de notoriedad. Una forma de ser que enraíza con su condición de castellanos. Así se entiende que muchas de su riqueza patrimonial, paisajística y gastronómica muchas veces no se conozca lejos de su tierra, salvo que se tenga contacto con ella.

Uno de esos secretos que guarda Palencia, en especial la comarca del Cerrato, es el Chismorrito. Una bebida que, seguramente, se toma en muchas zonas de España, pero a la que no se le ha dado nombre y con ello identidad. El Chismorrito, como su propio nombre indica es un chisme pequeño. Un chisme, en Castilla y alguna otra región norteña, no sólo es un trasto pequeño o un cotilleo, como recoge la Real Academia de la Lengua, sino que se usa como sinónimo de bebida. “Vamos a tomar un chisme”, es una perfecta invitación a beber algo en compañía.

De ahí, y del diminutivo característico de esta zona acabado en -ito, nace, por alguna extraña combinación del habla del día a día, la palabra chismorrito. ¿Y qué es un chismorrito? Una bebida tan conocida como anónima en otros lugares. Un vermú rojo con gas. Corto, claro, de ahí su nombre.

Así se hace el Chismorrito

La elaboración de esta bebida, como sucede con la mayoría de las cosas que logran tener éxito, no es nada complicada. Simplemente hace falta un vermú rojo de la marca que se prefiera, una gaseosa, hielos y, por supuesto, un vaso de chato o similar.

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Primero se echan los hielos, después el vermú rojo y por último la gaseosa. También se le puede poner una rodaja de limón Las cantidades, a gusto del consumidor, pero lo ideal sería un 70% de vermú y un 30% de gas. De hecho, su fórmula es muy parecida a la del Marianito, pero añadiendo gaseosa.

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Como es lógico también se puede hacer de mayor tamaño, en vaso de tubo o en copa de vermú… y seguramente se pueda seguir llamando chismorrito. Y es que, hay veces que el tamaño no importa. ¡Salud!