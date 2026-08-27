Juls Janeiro responde a Belén Esteban: "Me estoy callando más de lo que debería"

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Juls Janeiro continúa siendo el centro de la atención mediática tras responder a las últimas declaraciones de Belén Esteban sobre el conflicto familiar que ambas han protagonizado.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha reconocido que todavía guarda información, aunque prefiere medir sus palabras. La joven ha defendido claramente la existencia de diferentes versiones sobre lo ocurrido y ha señalado que cada parte conoce su propio sufrimiento. Juls ha sentenciado: “Al final hay varias versiones. Ellos habrán sufrido lo que les corresponda y nosotros hemos sufrido lo que nos corresponde”. Además, ha dejado claro que no pretende iniciar una guerra pública abierta.

Juls Janeiro defiende que cada uno ha tenido sus propias vivencias: “Al final hay varias versiones. Ellos habrán sufrido lo que les corresponda y nosotros hemos sufrido lo que nos corresponde”

Uno de los aspectos que más atención ha despertado es la explicación de Juls sobre su silencio y el respeto hacia su hermana Andrea. La joven maquilladora ha asegurado que sus decisiones están condicionadas por el cariño que siente hacia ella. Ha reconocido que echa de menos a su hermana y ha evitado confirmar qué ocurrió realmente entre ellas. Frente a quienes lo cuestionan, Juls ha defendido su postura: “Bastante que estoy siendo respetuosa y estoy callando más de lo que debería”. Sobre los rumores acerca del origen del distanciamiento, ha protegido su intimidad y su vida privada.

Por otro lado, Juls ha respondido a las bromas y comentarios surgidos alrededor de sus intervenciones públicas, incluidas las referencias a un posible trabajo con Belén como maquilladora. La joven ha descartado esa posibilidad y ha asegurado que no desea trabajar con personas que le hayan causado daño. Ha querido despejar dudas sobre el respaldo de sus padres y ha afirmado que nunca hará nada que pueda perjudicarlos. Mientras tanto, no cierra la puerta a nuevas apariciones, aunque mantiene su actividad profesional como maquilladora y creadora de contenido.