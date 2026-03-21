Iván Fuente 21 MAR 2026 - 16:00h.

Se trata de una especie de sobao con chocolate en su interior que es un bocado lleno de sabor

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Quizá Burgos no es conocido por sus dulces, pero debería. La ciudad que dió origen al chevalier, un bollo de leche originariamente relleno de merengue, pero que ahora se realiza también de nata y chocolate, merece ser reconocida por su buen hacer pastelero. De hecho, en las últimas semanas se ha hecho viral otro dulce de esa tierra que tiene una pinta espectacular: las burebanas.

Como su propio nombre indica este dulce procede de La Bureba, una comarca al norte de la provincia burgalesa cuya capital es Briviesca, donde se elabora dicho producto de la mano de la empresa pastelera Hojaldre y Bollería Ruiz de la Peña. Camino de las tres décadas de historia, esta firma se dedica a la elaboración de galletas y productos de pastelería cuyos dulces se pueden ver en prácticamente cada rincón de la provincia y en muchos lugares de España. La verdad sea dicha: sus galletas enamoran.

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Las burebanas, el viral dulce burgalés

El caso es que a pesar de su tradición y su fuerte presencia local lo cierto es que uno de sus productos se ha hecho viral en los últimos tiempos casi por casualidad. De la mano de un influencer guipuzcoano, @Enekoboll, como se hace llamar en Instagram y Tik Tok, las burebanas han saltado a la palestra. Y de qué manera.

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El propio influencer, que asegura ser “mitad burgalés”, se sorprende de no haber conocido antes este dulce. Las burebanas, que tienen apariencia de sobado, están rellenas de chocolate fundido. “Es como comerse una napolitana”, dice el creador de contenido vasco, quien insiste en que “no es un simple sobado” y asegura que el video no es una publicidad pagada y que “quiere ir a ver” cómo hacen ese dulce y que quiere llevarlo al norte. De hecho, en un momento del video asegura que su familia se lo pide cada vez que vuelve a San Sebastián.

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Sea como fuere, lo que hasta ahora era un pequeño secreto burgalés ha pasado a ser un dulce viral hasta el punto que, según la prensa local de la ciudad castellana, en muchos puntos de venta se ha agotado e incluso hay lista de espera para conseguirlo.