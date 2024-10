En definitiva, las aceitunas negras que se comercializan enlatadas y que predominan hoy en las tiendas no deben su llamativo color negro brillante a un tinte. Lo que se hace para lograr ese aspecto no es teñirlas, sino someterlas a un proceso de oxidación. El compuesto que se señala en los vídeos virales y que podemos ver en la lista de ingredientes de muchas marcas de aceitunas negras, no es un colorante, sino una sustancia cuya finalidad principal es mantener el color estable a lo largo del tiempo. Se trata de un compuesto que no representa un peligro para la salud, así que no debe preocuparnos. En resumen, podemos comerlas con tranquilidad porque su consumo es seguro.