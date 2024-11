El boom de la cerveza artesanal: dónde quedó la explosión de hace una década

Aunque en los países del entorno, en especial los de Centroeuropa, la cerveza artesanal tenía, y tiene, innumerables adeptos, en España la cosa iba por otro lado, siendo su seguimiento muy minoritario. Las peculiaridades ibéricas y la coexistencia con el mundo del vino, hacían que la cerveza ‘ craft ’ no se hubiera hecho un gran hueco entre los españoles. Hasta 2010.

En aquel año se dió un boom generalizado que logró romper la resistencia hispana, que se unió así a la moda de las cervezas artesanales. No había moderno que se preciase de serlo que no tuviera su artesana de referencia y su kit de producción propio. El éxito fue tal que apenas quedaron lugares en la geografía española en donde no hubiera una cervecería artesanal.