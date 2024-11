El carpaccio, el ceviche y el tartar están de moda, pero ¿son seguros de verdad?

Cuando se habla de estas cosas siempre hay quien se pone un poco a la defensiva y argumenta aquello de “yo siempre lo he comido y nunca me ha pasado nada”. Lo cierto es que este argumento no tiene mucho valor. Por ejemplo, podría decir lo mismo alguien que siempre va en moto sin casco, pero eso no significa que sea seguro. Tampoco quiere decir que vaya a morir necesariamente por ello. Pero en caso de sufrir un accidente, la probabilidad de sufrir lesiones de gravedad o incluso fatales, es muy alta. En el caso de estos platos podemos decir algo parecido, salvando las distancias, claro.