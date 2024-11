Un plato de pescado frito es casi irresistible. Sardinas, boquerones, pescadilla, salmonetes… cualquiera de ellos ve potenciado su sabor al pasar por una plancha o sartén con aceite en plena ebullición. Ahora bien, ¿cuántas veces has renunciado a esta delicia por no soportar el olor a pescado? Y es que parece que cuando una sardina entra en la sartén, su olor se propaga a toda velocidad más allá de la cocina. Pero eso se acabó, porque ya sabemos el truco para que la casa no se llene de olor cuando frías pescado.