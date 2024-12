Todo lo que desconoces sobre la polémica de la gamba roja

“No hay gamba roja en Navidad” . “La gamba roja puede convertirse en un bien de lujo”. Nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos que la Unión Europea va a reducir de forma severísima las capturas del arrastre en el Mediterráneo, lo cual afectaba, en principio, a la citada gamba roja, al rape y a otras especies. ¿El motivo? Medioambiental, claro: proteger los caladeros . La propuesta inicial era brutal: reducir un 79% las capturas, con solo 27 días de faena al año, frente a los 130 actuales. Los pescadores, inmediatamente a la huelga. El acuerdo final rebaja al 66% la reducción, con la posibilidad de aumentar los días de pesca si se cumple un decálogo de medidas de sostenibilidad. Como consumidores, ¿entendemos algo de todo este follón administrativo? No, claro.

No lo entendemos porque a menudo desconocemos de dónde proviene el pescado que comemos, el fresco y, por supuesto, el procesado . Solo sabemos que un buen día nos llega un Whatsapp con un enlace que cuenta que alguien en Bruselas ha decidido fastidiarnos el menú de Nochebuena. El asunto, como todos los alimentarios en este siglo XXI, es complejo, pero se puede desgranar en tres bloques para comprender sus claves principales.

¿Por qué siempre protestan los pequeños pescadores por las cuotas de pesca, cuando el negocio mundial está manejado (como todos) por grandes multinacionales? Cien corporaciones transnacionales, las denominadas 'Ocean 100', controlan el 60% de la pesca mundial . La UE aplica en sus litorales las medidas de control a corto y largo plazo, discutibles o no, pero que recaen en las (cada vez más) mermadas flotas locales. En el caso del arrastre español del Mediterráneo, en 556 barcos y 3.000 pescadores (más otros 14.000 empleos indirectos).

Hablamos de trabajadores de Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía, que estos días anunciaban la muerte del sector. Y apuntaban a la dura realidad: si se recorta la gamba roja de la pesca local, seguirá habiendo gamba roja para comprar, pero pescada (por esas multinacionales) en caladeros de Marruecos o la India, donde no se atienden a controles administrativos. Porque la UE no aplica el mismo rigor con la pesca extracomunitaria que llega a nuestras cadenas de distribución, al lineal del supermercado, a los palitos de cangrejo o a los ultracongelados. ¿Cuánto pulpo comes de Mauritania? Si la gamba roja ya es cara se debe a su escasez, por un lado, y al oficio artesanal y el esfuerzo que hay detrás. ¿Valoramos eso como consumidores? ¿Nos informamos de verdad? ¿Le preguntamos al pescadero? ¿Hemos dejado de ir a la pescadería?