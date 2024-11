Anatomía de un cocido

El cocido y sus sacramentos. Tan sencillo, tan complejo, tan popular, tan nutritivo y tan imprescindible. Y tan rico. Los garbanzos y la pringá, le dirán en el sur. El cocido tiene muchos apellidos, dependiendo de cada región: manchego, maragato, lebaniego, gallego, extremeño , cada uno con su pequeño giro de guión pero con un alma común. Sobre todos ellos, tiene tronío acreditado y mitología propia el cocido madrileño , con olor a hierbabuena, repicando en la buhardilla y con verbena en Las vistillas, como cantaba Pepe Blanco: “Y no me hable usté del faisán ni de los foagrases de paloma”. Plato cañí, la estufa que va por dentro cuando aprieta el frío. Venerado por grandes y pequeños durante el otoño y el invierno, frecuentado durante la primavera por los fuertes de espíritu y honrado en los fogones por los invencibles aún en la canícula.

No existe una sola receta ni una selección de ingredientes única, como ocurre con cualquier receta que se extienda a lo largo de los siglos (hay constancia de platos similares al cocido desde el siglo XV). Todo empezó cuando el hombre aprendió a ser alfarero y se lanzó a ablandar las carnes en las primeras ollas de barro. Pero, en todo caso, admitamos que hay un canon razonablemente fijado. Digamos que en la alineación titular figuran los garbanzos y los fideos que, opcionalmente, se añaden al final de la cocción; verduras como la zanahoria, el repollo e incluso los nabos o los puerros y, por supuesto, patatas. Entre las carnes son fijos los cortes de morcillo y falda de ternera, el tocino ibérico entreverado, la gallina (mucho mejor que el pollo: más untuosidad y colágeno, más profundidad), el hueso de jamón y el chorizo y la morcilla, que se cocinan aparte para no contaminar el caldo principal con su sabor y color.

Si quiere un buen caldo póngale gallina, no pollo. No es lo mismo, aunque lo parezca. La carne de gallina tiene más sabor y hace un caldo más contundente. Su carne es más oscura que la del pollo —vive más años— y agrega más gelatina, aromas y sabores. Es una carne muy nutritiva, rica en antioxidantes y todo tipo de vitaminas. En cambio, no suma muchas calorías. Es un ave colaborativa: deja toda su esencia en el caldo. Digamos que juega para el equipo: una vez hervida no conserva gran sabor, pero mezcla bien con el resto de carnes. A gallina vieja, buen caldo. Póngale media gallina, que no sobra. Y añada unas carcasas de gallina o pollo, que también suman,