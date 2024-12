La Navidad son las madres y las abuelas

También tiene razón Mina Holland, autora de 'Mamá. Tu historia empieza en la cocina': la comida es familia, sobre todo en Navidad. Puedes prescindir del alcalde de Vigo y de 'Love Actually', puedes aceptar que en tu pueblo o ciudad nunca nieve, puedes pero somos incapaces de concebir una Navidad sin banquete principal. Y un buen banquete, uno realmente navideño, no se merece tal nombre si alrededor de la mesa no se arraciman nuestros afectos. Por eso las cenas de la oficina nunca acaban de ser del todo navideñas, meros sucedáneos: porque en tu empresa no trabaja tu madre o tu abuela. O mejor dicho, no cocina.