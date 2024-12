Los paladares que conectan con el sabor y la textura de las ostras, sienten devoción absoluta por este molusco. Pueden gustarte o no, pero lo cierto es que con ellas sientes implosionar el mar en tu boca y convierten en una celebración cualquier comida o aperitivo. Si has pensado darte el capricho de servir una fuente de ostras en la mesa, sabes que lo primero que debes hacer es asegurarte de que el género sea fresco y de calidad. El siguiente paso, y quizás el más delicado, es saber cómo abrir las ostras en casa , a ser posible con ligereza y sin llevarte ningún corte en el camino. Te contamos cómo hacerlo paso a paso y los mejores trucos de experto por si necesitas un extra de ayuda.

Para ponerte las cosas fáciles, lo ideal es tener un cuchillo abreostras en casa. Pero entendemos que al no ser el marisco más habitual en la cocina, lo esperable es que no tengas un cuchillo de este tipo a mano. En ese caso, puedes usar un cuchillo normal de cocina, que si bien no es el ideal, te permitirá abrir tus ostras. Por otro lado, es esencial proteger las manos para evitar cortes con el cuchillo.