Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos , es un creador de contenido que triunfa con sus vídeos probando comidas y otros relacionados con el mundo de la gastronomía. No en vano, ganó el premio TikTok Star del año en la edición 2023 de los galardones organizados por la red social en España. El joven tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok, pero su actividad no se limitar a subir publicaciones a dicha plataforma. En febrero de 2024 anunció la creación de Sugar Papi, su propia empresa de comida , a través de la cual ha lanzado unos sorprendentes turrones con sabores fuera de lo común para las fiestas navideñas.

El influencer contó a sus seguidores en YouTube que creó la empresa Sugar Papi para “ofreceros a través de mi creatividad y mi gran equipo de trabajo cosas que me gustaría de alguna manera ver en supermercados o tiendas de alimentación, pero que no he visto tal y como yo me las imagino”. Su primer lanzamiento, Drop 001 o ‘La bomba’, fue un bombón que se partía por la mitad. El Drop 002 fue ‘El galletón del año’, una enorme galleta de 26 centímetros de diámetro y que venía con crema de pistacho y de galleta caramelizada.