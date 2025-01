Fisterra, mar y pan: la promesa de una vida mejor

Estévez es un tipo inquieto pero tranquilo. Inquieto porque solo quiere aprender, tranquilo por naturaleza. “No hay forma de verme de mala leche. Hacer pan me relaja y me gusta trabajar con las manos”. Así que cada día a las tres de la madrugada pone las manos en la masa. “No hay nada que me guste más, es la profesión de mi vida, un hobby convertido en pasión y en profesión”, dice. El día anterior elabora el 40% de la masa que va a utilizar al día siguiente, él y su joven ayudante, que son dos pero empujan como cuatro, cuando se mezclará con agua, con harina gallega del Molino do quinto, de Carballo -hubo un tiempo en el que en Galicia se vendían harinas de Castilla de contrabando-, y se procederá a controlar la temperatura para controlar los lácticos y los acéticos, que son los que marcan las cualidades organolépticas del pan. Hacer bien el pan requiere ser perito en el manejo de la masa madre y derrotar a la acidez. Maneja masas de 200 kilos, que “duermen” sobre la mesa hasta que fermentan y se enfrentan al horno.