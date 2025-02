Elisa Mouliaá reconoce que mintió y que incumplió su contrato de arrendamiento: "Alquilé dos habitaciones"

"Yo te soy sincera, yo soy súper transparente. Yo en Madrid sí que estoy en un piso de alquiler. El otro día cuando me llamaste me pillaste de imprevisto y demás obviamente lo tenía que desmentir porque a mí esto no me favorece en absoluto. Yo he estado fuera en vacaciones y pues alquilé un par de habitaciones. A mí sinceramente me ha ayudado mucho para aligerarme el tema económico que toda esta denuncia (caso Errejón) me está suponiendo. Quien no lo quiera entender que no lo entienda. He estado en una situación de vulneración económica y social y pues lo tuve que hacer. A mí no me parece tan grave, la verdad, lo hace todo Dios en Madrid. No sabía ni que no se pudiese hacer en el edificio ni tampoco que fuese tan grave. Se lo dije a la casera, lo acepté y le he pedido perdón, le he pedido que por favor comencemos otra vez y rehagamos el contrato".