Las 7 mejores rutas del queso en España

La gastronomía española merece planificar algunas escapadas para conocerla en condiciones

Hay muchos lugares en España que producen quesos famosos y los amantes del queso quieren visitarlas todas

¿Cómo hacen para que el queso que compras se funda del modo en que te gusta?

Buscando el aperitivo perfecto es raro que no nos venga a la mente el queso. No son muchas las personas a las que no les gusta este complemento que se puede tomar solo, acompañado de pan o fruta, con miel o frutos secos, se puede regar con un buen vino o tomar con agua. Es ideal para meriendas de grandes y pequeños, como aperitivo o espolvoreado sobre un buen plato de pasta, también se puede comer en cualquier momento que pasemos por la cocina y lo veamos a mano.

Es sin duda una gran desgracia no ser amante del queso o no encontrar agradable el sabor de algunas de sus muchas (muchas) variedades. Quienes no hayan encontrado todavía un queso que les parezca satisfactorio puede ser porque no los han probado todos, porque existen versiones tan diferentes que parece mentira que ambos se llamen de la misma manera, por ejemplo, nada tienen que ver en sabor o textura un queso fresco o uno azul.

A pesar de eso, puede haber personas a las que no les guste, hay que aceptarlo, pero este artículo no es en absoluto para ellos, porque está pensado no solo para los amantes del queso, también para aquellos que disfrutan probando diferentes variedades, como las que se pueden encontrar en los distintos puntos de España que se han hecho conocidos por la calidad de sus quesos.

Rutas imprescindibles en las que se puede disfrutar de este exquisito bocado mientras se descubren lugares únicos de la geografía española, con sus paisajes, sus gentes y también el resto de su gastronomía, porque aunque en ocasiones apetezca, lo mejor es variar un poco, alimentarse solo a base de queso no es saludable o recomendable.

Las mejores rutas del queso en España

En España existen muchas variedades de quesos y si quieres disfrutarlos o descubrirlos, estas son algunas de las rutas que tienes que recorrer:

Ruta del Queso Manchego (Castilla-La Mancha). El queso Manchego es uno de los más conocidos, también un imprescindible para los amantes del queso, y por suerte no existe una única ruta, sino que hay varias que se pueden recorrer para conocer en profundidad este queso con denominación de origen. De manera individual o acompañado de un guía, son muchos los lugares de Albacete, Ciudad real, Cuenca y Toledo donde descubrir todo el proceso, desde que el queso es leche hasta que llega a la mesa. Ruta del Queso de Idiazábal (País Vasco y Navarra). Esta es una ruta de casi 100 kilómetros, ideal para los amantes del senderismo (aunque también puede ser toda una referencia para quienes la quieran hacer de otro modo), desde National Geographic recomiendan empezar en Ordizia, pasar por Segura, Mirandaola, Arantzazu, Etxegarte, Lizarrusti y terminar de nuevo en el lugar de origen. Ruta del Queso Torta del Casar (Extremadura). Extremadura recibe al viajero con los brazos abiertos y le ofrece la oportunidad de disfrutar de este queso, que se elabora al norte de la sierra de San Pedro de la provincia de Cáceres. Paisajes naturales que enamoran casi tanto como los más urbanos de los pueblos de la zona. Ruta del Queso Cabrales (Asturias). Es un queso azul con Denominación de Origen que hace las delicias de (casi) todos los que lo han probado. Existen rutas cerradas, que se centran principalmente en Asiego, pero cada cual puede organizar su ruta del queso Cabrales y sidra, y ver una cueva del queso de Cabrales en Asturias, como las de Sostres, Arenas de Cabrales o Poo de Cabrales. Ruta del Queso Mahón (Menorca). Elaborado con leche de vacas de la isla, el queso Mahón destaca por su sabor intenso. Con talleres y degustaciones, algunas granjas ofrecen visitas para conocer el proceso de elaboración del queso. Este queso, con Denominación de Origen Protegida, es exclusivo de la Isla de Menorca. Ruta del Queso Tetilla (Galicia). De suavidad y ternura inigualables, es su aspecto físico lo que más llama la atención de este queso, motivo por el que recibe su curioso nombre. Si el queso es lo que ha llevado al visitante hasta Galicia, puede que no sea mala idea aprovechar el viaje para probar otras variedades, como el de San Simón da Costa y su toque ahumado, el Queso Arzúa-Ulloa y su cremosidad o el característico sabor del Queso de Cebreiro. Ruta del Queso de Gran Canaria. Las queserías artesanales de Gran Canaria son uno de los puntos fuertes de la isla, por eso no es raro que los amantes del queso estén deseando visitarla. Son tantos y tan variados que a menudo se refieren a ellos como ‘los quesos de colores’, y se pueden disfrutar en las muchas queserías artesanales que hay, como Queso Artesanal Del Rosario, Quesos La Cueva del Paso o Quesería La Caldera.