Queso fundido, chorreante, caliente . Desbarrando de un sándwich, de una pizza, un jalapeño relleno, un flamenquín tuneado, un cachopo o un sanjacobo (que no es lo mismo, dios nos libre), de donde sea, queso que babea lenta, inquietantemente, aguardando que lo recojas con la lengua , tentándote a arder de placer. Vamos a hablar de un asunto tan lujurioso, tan marrano e íntimo como el sexo dominical de tresillo y calcetines, que mejor recurrir a un experto en gastronomía y neurología, a alguien tan respetable como Charles Spence , catedrático de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, antes de dejarnos llevar por el frenesí de las papilas.

En su estupendo libro 'Gastrofísica. La nueva ciencia de la comida', Spence nos pregunta: "¿Qué conseguimos si mostramos proteína en movimiento (por ejemplo, yema de huevo rezumando)? La respuesta es porno de yema. ¡Lo digo en serio! Hace poco me encontré con un ejemplo en una estación del metro de Londres. A lo largo de las escaleras mecánicas, todo lo que puede ver de reojo, pantalla tras pantalla de publicidad, era una porción humeante de lasaña que se alzaba lentamente de un plato rezumando queso derretido. Como todo especialista en márketing sabe muy bien, esas imágenes de 'proteína en movimiento' atraen mucho nuestra atención; nuestros ojos (o más bien nuestro cerebro) las encuentran casi irresistibles".

¿Cómo no van a ser irresistibles, madre mía? Algo rico que se derrite, la vida sabrosa que se precipita , la urgencia del lametón, el riesgo del pecado, el tánatos, el eros y maría santísima.

Piensa en un anuncio de pizza. ¿Qué recuerdas? Queso estirándose hasta el infinito , pidiendo a gritos que lo cortes con el dedo y lo chupes de inmediato. ¿Seguro que el secreto está en la masa, en serio? ¿Merece un sándwich mixto tal apellido si no ha pasado por la plancha hasta fundir por completo su mitad láctea? ¿Alguien concibe un bocadillo de béicon SIN queso, solo la parte del puerco, huérfana de la grasa amarilla? "Quesos asados en galletas o gratinados en la parrilla, hasta que se convierten en una delicia burbujeante y crujiente", describe Laura Rowe en 'Gusto. El gran libro de los alimentos', para ponernos más cachondos todavía.

Pero, seamos sinceros: el queso achicharrado no es queso . Es otra cosa. Es otro alimento, casi un vicio, un desenfreno. Al menos, si ha sido elaborado de forma natural. Ningún quesero artesano transforma la leche con mimo, paciencia y talento para que luego llegues tú con tu pachorra y calientes su trabajo en una sartén, microondas o parrilla hasta deformar los aromas, sabores y texturas originales en algo chorreante y chabacano y, vaya, puñeteramente riquísimo. En grasa caliente bailando en la boca. En 'porno de queso' .

Es curioso, porque en el infinito planeta de los quesos existen innumerables versiones de los denominados "quesos de pasta blanda", es decir, aquellos en cuyo proceso se deja que, durante la coagulación de la leche, el agua se escurra de forma natural, sin prensarlos. Quedan pastas blandas pero no, obviamente, fundidas. Se mueven, pero no están calientes, el segundo atributo que requiere el o la amante del queso babeante y cálido. Un ejemplo: te puede encantar la torta del casar, el gorgonzola o el brie, pero cuando te quedas a solas… te cascas unas tostadas de sobrasada con miel, y con cualquiera de los quesos anteriores coronando, pero gratinados en el horno. ¿Has arruinado el queso? ¿Te sabe a gloria? A mí me encantan muchos vinos baratos con gaseosa.