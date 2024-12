Si nos fijamos en los anuncios de pizza que hay a nuestro alrededor, veremos que casi todos tienen una cosa en común: en ellos se muestra una porción de la que se desprenden unos hilos de queso fundido . Ese recurso se utiliza a menudo porque los publicistas saben que nos resulta atractivo y al mirarlo se nos hace la boca agua. Por eso el queso se destaca también en los anuncios de otros productos, como hamburguesas, sándwiches o lasañas con la diferencia de que en estos el queso no se muestra en forma de hilos, sino fundido sobre el alimento.

Es decir, cuando cocinamos con queso, queremos que se comporte de una determinada forma, según el tipo de alimento. Por eso en las tiendas podemos encontrar diferentes alternativas, tal y como se suele indicar en el envase: queso para gratinar, para pizzas, para pasta, para sándwiches… Estos productos no se diferencian solo en el formato (hilado, en lonchas, en polvo, etc.), sino también en su composición y su forma de elaboración. En definitiva, no todos los quesos son iguales.