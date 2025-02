Julio Iglesias es toda una leyenda de la música y se definió a sí mismo en una entrevista como “un hombre que ha aprendido a aprender”. “Me dijeron que no podía andar y corrí. Me dijeron que no podía cantar y llevo años haciéndolo. Nunca fui el más guapo y siempre lo parecí”, declaró en una charla con El Mundo. El periodista que habló con él fue Antonio Lucas, quien reveló un detalle sobre la dieta del artista.