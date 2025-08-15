El truco de Ángel León para quitar la piel del pescado fácilmente de un tirón

Si no te agrada comer la piel del pescado, conoce un truco casero para retirarla en poco tiempo

¿Qué pescados tienen más riesgo de contener anisakis?

La piel del pescado es necesaria para algunas recetas, por ejemplo, no concebimos una merluza a la gallega sin ella. Al cocer los pescados es necesaria la piel ya que, si se la quitamos, estos pescados se desharían. Pero en algunas recetas necesitamos retirarla.

El pescado es uno de los alimentos preferidos por miles de personas, gracias a su sabor y propiedades. Si bien es recomendable consumirlo con la piel, algunas personas optan por retirar esa parte. La piel del pescado es normalmente comestible y de hecho es donde suele estar mucha parte del sabor. Quizás el problema sea su textura, pues no es tan agradable de tomar para algunos, sobre todo para los más pequeños de la casa.

El truco de Ángel León

Ángel León “Chef del Mar” y tres estrellas Michelin, nos enseña su truco para quitar la piel de pescado de forma rápida y fácil, y poder cocinarlo como más os guste. Aunque nos confiesa que él es de los que prefiere dejarla.

El chef indicó que los pescados blancos son más fáciles de retirar sus pieles. Sigue estos consejos para hacerlo en poco tiempo.

En una cacerola hierve agua.

Sumerge el extremo de la cola del pescado por unos segundos hasta que se escalde

Deposita el pescado sobre una tabla de picar.

Levanta la piel por la parte de la cola y retira la piel con la mano o con ayuda de un cuchillo, de manera que la despeguemos.

Luego de retirar la primera piel cocida y más fina, levántala un poco y sepárala de la carne con cuidado.

Procede a tirar con cuidado, con ayuda de un papel de cocina, mientras sujetas la pieza contra la tabla de picar.

