De futbolista a apicultor: la marca de snacks de miel de David Beckham

Daniel Brito 21 AGO 2025 - 14:26h.

El exfutbolista lleva años siendo un apasionado de la miel con sus propias colmenas y ahora tiene una marca propia de aperitivos



Hace tiempo que David Beckham colgó las botas de fútbol profesionalmente, lo que no le ha permitido parar. El deportista, más allá del césped, tiene otras grandes pasiones, como la cocina, una estancia de su hogar que le gusta tener siempre impoluta y donde prepara más de un plato, además que le gusta hacer tours gastronómicos, como el que hizo con su hija Harper probando pizzas por Estados Unidos. Tal es su pasión que ahora Beckham cuenta con su propia marca de snacks de miel.

Hace solo unos días el exfutbolista celebraba en sus redes sociales el World Honey Bee Day que se produce cada tercer sábado de agosto y en el que ha mostrado su faceta de apicultor, enseñando la miel que produce y que utiliza en BeeUp, su empresa de snacks de miel.

El británico explica que en 2020 tuvo su primera colmena en casa y ahora ha logrado su empezar con su propio negocio de aperitivos a base de miel con el que ha “aprendido mucho sobre los beneficios para la salud de nuestras abejas”.

Un enamorado de la apicultura

“Mi amor por la apicultura y por producir mi propia miel comenzó como un pasatiempo y rápidamente se convirtió en una pasión. Construí las colmenas con mis hijos, aprendí a cuidar a las abejas y dominé el arte de cosechar uno de los superalimentos más poderosos de la naturaleza”, explica el marido de Victoria Beckham en la web de BeeUp.

El exfutbolista señala también que, como deportista que ha sido y también padre, para él “siempre ha sido importante ofrecerles a mis hijos alternativas saludables a los dulces. Por eso creé BeeUp, una nueva marca de snacks basada en la miel, mi amor por la familia y la vida activa”.

Tres sabores y sin gluten

Así hemos podido ver a David Beckham mas de una vez vestido con el traje de apicultor en sus redes sociales, especialmente en las últimas semanas con el lanzamiento de esta marca de snacks ideal para “las mañanas, los deportes después de la escuela o las aventuras del fin de semana”.

Actualmente cuenta con tres sabores. Uno de frutos rojos, otro con sabor tropical a base de piña o papaya, entre otros, y otro más de sabor a sandía, todos ellos hechos con miel real, con un gran contenido en vitaminas, sin aditivos y sin gluten.