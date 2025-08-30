Darren McGrady trabajó cocinando para la princesa durante sus últimos años y sabe muy bien cómo era su alimentación

Una carta remitida desde el palacio de Buckingham muestra cuál era su sopa preferida

Darren McGrady se define a sí mismo en su página web como The Royal Chef, un sobrenombre que viene de su puesto como chef de la casa real británica durante 15 años. Cocinó para la reina Isabel II, para la princesa Diana y sus hijos, los príncipes William y Harry, así como para cinco presidentes estadounidenses. Él sabe mejor que nadie cuáles eran las comidas favoritas de Lady Di, ya que fue su chef personal entre 1993 y 1997, año en el que ella falleció en un accidente de tráfico en París.

El cocinero desveló que los pimientos rellenos eran uno de los platos que le encantaban a la princesa. Llevaban calabacín, champiñones, arroz y ajo, iban gratinados con queso parmesano y mozarela y bañados en una salsa de tomate ahumado. También le gustaban las judías hervidas con salsa de tomate, un plato que solía tomar como desayuno junto a un café, fruta y un zumo. En cuanto a postres, McGrady asegura que el favorito de Diana era uno muy tradicional entre los ingleses: el pudin de pan y mantequilla.

La sopa favorita de Lady Di

Angeline Hopley es una mujer británica que recopiló en un libro las recetas favoritas de varias celebridades. Tras ponerse en contacto con el palacio de Buckingham, recibió una respuesta en forma de carta que afirmaba que la receta favorita de Diana Spencer era la sopa borsch. Se trata de un plato de origen ucraniano y que forma parte de la cocina tradicional de varios países del este de Europa. La citada carta indica que los ingredientes que llevaba esta sopa son remolacha, yogur natural, cebollas, caldo de pollo, leche, crema agria, sal y pimienta.

Las peticiones de la princesa Diana

Darren McGrady recordó en USA Today que conoció a Diana de Gales en el castillo de Balmoral, la residencia de verano de la familia real inglesa. Tanto en este lugar como en el palacio de Buckingham, la princesa bajaba a las cocinas y pedía cosas como un yogur o un zumo de naranja para ella o para sus hijos. Tras separarse del por entonces príncipe Carlos, le ofreció a McGrady la oportunidad de ser su chef personal. Él la aceptó y se marchó al palacio de Kensington, que era el hogar en de Lady Di en Londres, y tuvo que cambiar su estilo culinario para adeptarse a ella.

“En el palacio de Buckingham, la comida era muy francesa y tradicional, muy rica, con montones de salsas y mantequilla. Cuando me mudé al palacio de Kensington, la princesa había vuelto a encarrilar su vida. Había vencido la bulimia y quería comer bien”, contó el chef. Destacó que había pedido ayuda en su momento para superar su este trastorno alimenticio y añadió: “Nunca hubo atracones de comida ni nada por el estilo. Le gustaba comer ensaladas saludables”.

El chef pone como ejemplo de la evolución de su cocina una ocasión en la que ella le pidió: “Hazme la mousse de tomate que preparaste para el presidente Ronald Reagan en el castillo de Windsor”. Cuando él le explicó que llevaba mayonesa y crema agria, Diana le sugirió que elaborara una versión libre de grasas. “Ahí fue cuando empecé a cambiar todas mis recetas. Tenía que encontrar una manera de prepararle comida saludable mientras conservaba los alimentos reconfortantes e infantiles para William y Harry”, expuso el cocinero.

McGrady también rememoró cómo compró un exprimidor para preparar zumos frescos para Diana, utilizando vegetales como zanahorias, apio, perejil y espinacas. Puso de manifiesto que Diana solía pedir comidas más saludables que otros de los miembros de la casa real británica, ya que evitaba las carnes rojas y solicitaba que le prepararan platos con pollo, pescado o vegetarianos. Sin embargo, era menos estricta con la alimentación de sus hijos y, en contra de los deseos de su niñera, les dejaba disfrutar de pizzas y comida rápida: “La princesa solo quería que fueran niños”.