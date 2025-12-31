Daniel Brito 31 DIC 2025 - 10:00h.

Si las uvas no son una opción para ti en Nochevieja, te dejamos cinco alternativas para tus 12 últimos bocados del año

Cómo conservar las uvas de Nochevieja si las compras con antelación

El final del año está marcado en todos los hogares españoles por una misma tradición: dar la bienvenida al año nuevo con la boca llena de 12 uvas. Ahora bien, es cierto que con el paso de los años en cada vez más hogares existen alternativas a esta fruta, bien porque hay alguien en la familia a quien no le gustan o porque ya ha habido algún que otro susto con un atragantamiento. Sea como sea, hay alternativas a las uvas para todos los gustos, desde el que no quiere atragantarse hasta el que no quiere estar media hora quitándole la piel y las pepitas a cada una de sus uvas.

La cuestión es buscar alternativas que sean fáciles de masticar, de un tamaño pequeño para que sea todo más fácil y, por qué no, algo creativas (además de intentar que no favorezcan que nos atragantemos). Por ello, aquí van cinco alternativas a las uvas para que tú también puedas disfrutar de tu entrada al año.

12 gominolas

Si tienes en casa un paquete de gominolas pequeñas, esto es importante, tienes una gran opción para comenzar el año con un toque bien dulce. Busca que sean blandas y sencillas de masticar para que todo el proceso vaya sin problema, y si te pones creativo puedes hacer una combinación de varios sabores adaptada a tus gustos personales.

12 pepitas de chocolate

Se trata de una de las opciones más sencillas. Las pepitas de chocolate son pequeñas y, además, al entrar en contacto con la saliva estas comienzan a deshacerse, por lo que es más fácil comerlas y más complicado atragantarse. Por no hablar de que hay para todos los gustos: desde el que prefiere chocolate negro al que lo quiere blanco o con leche. Sin duda, una de las mejores opciones.

12 arándanos

Si lo que quieres es algo más saludable y que se asemeje a las uvas, los arándanos pueden ser tus grandes aliados. Ahora mismo es muy sencillo encontrarlos en los supermercados y su tamaño pequeño y su textura van a hacer que sea bastante fácil comerlos y morderlos, sin demasiado riesgo a atragantamiento, ya que no tienen pipas. Así que, si las uvas no son santo de tu devoción, los arándanos pueden formar parte de tu nueva tradición.

12 frutos secos

Otra opción son los frutos secos. Es cierto que pueden ser más peligrosos si lo miramos desde la perspectiva del atragantamiento, pero al ser duros son más fáciles de masticar y de deshacerse en la boca. Por su parte, tienes una gran variedad para elegir, aunque lo más recomendable es seleccionar los más pequeños, como las avellanas o los pistachos.

12 aceitunas

Y por último, si quieres despedir el año con sabor mediterráneo las aceitunas son tu opción, aunque lo mejor va a ser que las elijas sin hueso, claro. Tienes una gran variedad para elegir, desde las normales hasta las rellenas o las aliñadas, pudiendo ajustarlas a tu gusto.