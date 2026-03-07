Madonna ha roto su silencio y ha lanzado una sorprendente respuesta al Real Club Celta

El Celta pide ayuda a Madonna para recuperar la icónica camiseta que la cantante llevó en su concierto en Vigo

Durante estos últimos días, el Real Club Celta ha puesto en en marcha una llamativa iniciativa con el fin de localizar la camiseta del equipo que lució la cantante Madonna en el año 1990 durante el concierto que ofreció en el estadio de Balaídos.

A través de sus redes sociales, el club y la presidenta de la entidad, Marián Mouriño, dirigían una carta a la artista en la que le pedían su "ayuda" para encontrar esa prenda. En el comunicado, el club de fútbol gallego le explicaba a la 'reina del pop' que el recuerdo de aquella noche del 29 de julio de 1990 "sigue muy vivo" entre la afición: "Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego".

La respuesta de Madonna al Real Club Celta

Tras un aluvión de mensajes de los seguidores del club, Madonna ha roto su silencio y ha lanzado una sorprendente respuesta al Real Club Celta.

A través de su perfil de Twitter oficial, la intérprete de 'Vogue' aseguraba que todavía mantenía entre sus pertenencias aquella icónica camiseta que lució en 1990.

"¡Esta camiseta está en mis archivos! ¡La llevo y represento a tu equipo con espíritu!", escribía en su perfil social la diva del pop.

Justo después de esta respuesta de la cantante, el club agradecía el gesto a Madonna y le respondía con otro tuit: "Te amamos, Madonna. Gracias por responder y por mantener viva una parte de la historia del Celta. Siempre Madonna. Siempre Celta".

Madonna confirma que tiene la camiseta "entre sus archivos"

La presidenta de la entidad, Marián Mouriño, aseguraba que la imagen de Madonna con la elástica celeste "comenzó a brilla de otro modo con el paso de los años", porque se entiende mejor lo que la cantante defendía entonces, que era "cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer". "En el club que presido, nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo", señalaba la presidenta.

"Por eso tenemos la ilusión de encontrar esta prenda. La búsqueda no es un capricho, es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club", expone y anuncia que el próximo viernes, en el partido ante el Real Madrid en Balaídos, el Celta le dedicará "un gesto de cariño" con el fin de formularle una pregunta: "¿La tienes tú?". "Si sabes donde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado", concluía la carta Marián Mouriño.

Finalmente y tras días de búsqueda, Madonna ha roto el misterio y ha confirmado que continúa guardado la ansiada camiseta y que se encuentra entre sus archivos personales.