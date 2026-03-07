Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 13:53h.

El hijo de Isabel Pantoja comparte una reveladora publicación junto a su novia Lola García tras las declaraciones de su exmujer en '¡De viernes!'

La reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: cronología de sus años de enfrentamiento

Compartir







Kiko Rivera reaparece en redes con una demoledora publicación tras la entrevista de Irene Rosales en '¡De viernes!'. Anoche, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta emitía las imágenes del impactante 'scoop' de la exmujer del hijo de Isabel Pantoja. Una grabación de más de tres horas en la que la sevillana rompía su silencio sobre las múltiples infidelidades que sufrió por parte del DJ durante sus once años de relación.

Una entrevista de lo más íntima en la que Irene Rosales se sinceraba como nunca sobre su matrimonio y posterior separación de Kiko Rivera. Entre otros temas, la de Sevilla explicaba cómo vivió las adicciones del hijo de Isabel Pantoja y daba nuevos detalles sobre el motivo de su ruptura. Asimismo, Irene se pronunciaba sobre la relación de Kiko Rivera con Lola García, confesando si cree que ella es culpable de la mala relación que tiene actualmente con su exmarido.

Aunque, sin lugar a dudas, el tema más impactante sobre el que Irene Rosales habló en '¡De viernes!' fueron las numerosas deslealtades que vivió en su matrimonio, algo sobre lo que la exmujer de Kiko Rivera aseguraba sentirse "muy humillada". Y es que durante su relación con el DJ fueron varias las deslealtades que terminó perdonando. No obstante, hubo una que le marcó especialmente y que hizo mella en ella: la que coincidió con la enfermedad y muerte de su madre.

Kiko Rivera lanza un dardo a Irene Rosales

Tras esta sorprendente entrevista, Kiko Rivera aparecía esta mañana en sus redes sociales con una publicación muy reveladora junto a su novia Lola García en la que lanzaba un dardo a Irene Rosales. Se trataba de un vídeo en el que el hijo de Isabel Pantoja y su novia salían bailando una canción, cuya letra tenía un mensaje muy claro:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Tu que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?", era parte de la letra de la canción de la publicación de Kiko Rivera, en la que, además, el DJ añadía el siguiente mensaje: "La gente que está bien con su vida no tiene tiempo para vivir la de otros. Cada uno debería preocuparse por la suya... que de la mía ya me encargo yo".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También, el hijo de Kiko Rivera aprovechaba este post en su perfil de Instagram para agradecer a sus seguidores su apoyo incondicional: "Gracias de corazón por estar siempre ahí, por el cariño y por vuestro apoyo. Feliz sábado".