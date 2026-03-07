Exteriores informa de que salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar

Cabe recordar que este viernes por la noche llegaron un total de 229 españoles y 11 extranjeros a la Base Aérea de Torrejón

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este sábado de que ya "salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio".

En un mensaje publicado en cuenta oficial en X, Albares ha recordado que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados y ha insistido en que el Ministerio de Exteriores "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".

Precisamente, ayer Exteriores informó de que 658 ciudadanos españoles llegarían en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

Cabe recordar que este viernes por la noche llegaron un total de 229 españoles y 11 extranjeros a la Base Aérea de Torrejón (Madrid) en un vuelo militar desde Mascate (Omán), en un vuelo militar con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos, según fuentes de Exteriores, entre preparativos para la llegada en las horas siguientes de 658 ciudadanos españoles desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.