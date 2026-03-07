Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 15:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' viaja hasta Sevilla con motivo de los preparativos de su boda: así van a ser sus vestidos

¡Se acerca el gran día! En menos de cuatro meses Marieta Díaz y Suso Álvarez se convertirán en marido y mujer. Ante este momento tan importante, la exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra inmersa en todos los preparativos del que será, sin duda, uno de los días más especiales de su vida, por lo que ha viajado hasta Sevilla para ver al diseñador de sus vestidos de boda y preboda.

Tal y como anunciaron a principios de año en una romántica publicación, Marieta Díaz y Suso Álvarez se darán el 'sí, quiero' el próximo 3 de julio. Un enlace matrimonial que tendrá lugar en Toledo, por decisión propia de la pareja. Antes de que esto suceda, ambos están organizando todos los detalles de su boda, compartiendo con sus seguidores sus avances.

Si hace un par de meses, Suso Álvarez revelaba en '¡Vaya Fama! los nombres de los primeros invitados y Marieta Díaz se sinceraba en sus redes sociales sobre el dineral que iban a gastar en su boda, ahora la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' comparte con gran ilusión nuevos datos sobre sus vestidos de novia.

Así serán los vestidos de novia de Marieta Díaz

A través de sus redes sociales, Marieta Díaz desvelaba el motivo de su viaje a Sevilla. Y es que la ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' se ha desplazado hasta la ciudad andaluza para visitar al diseñador de algunos de sus vestidos de novia, concretamente, el vestido de su preboda, una celebración que durará dos días, y uno de sus vestidos de boda.

Y es que la exparticipante de 'LIDLT' ha apostado un firma de moda andaluza para su enlace: "Son hechos a mano y por un diseñador sevillano", ponía Marieta en de sus historias de Instagram, en la que, además, explicaba que esta decisión era "en honor a sus raíces andaluzas y a lo mucho que ama Andalucía".

Asimismo, Marieta Díaz publicaba una foto junto al diseñador que había escogido para sus vestidos y le daba la gracia por su trabajo confeccionado algunos de los vestidos que lucirá en su boda: "Gracias por ser tan profesional y por haber creado dos de los vestidos más importantes de mi vida".