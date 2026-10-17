Jesús Rojas 17 OCT 2026 - 13:01h.

Con estas latas de conservas no necesitas ser un cocinillas para impresionar a sus amigos, solo tienes que seguir nuestras indicaciones

La tienda de conservas española que arrasa en Nueva York: "Hemos probado miles de latas"

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Si has llegado hasta aquí es porque seguramente desconoces que organizar una comida con amigos no tiene por qué conllevar estrés, listas de la compra interminables o una carrera contrarreloj. A veces, basta con abrir la despensa y dejar que las conservas se conviertan en las grandes protagonistas de la mesa. Quién es capaz de resistirse a unos buenos mejillones, berberechos, sardinas, anchoas, bonito... Sobre todo si hablamos de conservas gourmet como las que te traemos hoy, que pueden darnos mucho juego a la hora de preparar un picoteo variado, sabroso y con un punto gourmet, sin necesidad de tener que hipotecarse la mañana en la cocina.

La clave está en elegir bien las latas y, sobre todo, en saber combinarlas con ingredientes frescos. Además, claro está, de cuidar la presentación para que cada bocado nos entre primero por los ojos. Así que toma nota de las cuatro platos que te proponemos para una comida informal, original y llena de sabor. Porque disfrutar de una comida con amigos también consiste en eso: dedicar menos tiempo a cocinar y más a compartir, conversar y alargar la sobremesa alrededor de una mesa llena de pequeños placeres.

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Paco Lafuente: Mejillón escabechado con ajoblanco

Pocas presentaciones necesita la familia Lafuente, toda una eminencia en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Empezaron su actividad en 1904 y hoy es la cuarta generación la que sigue deleitando a los amantes de las conservas con productos como este mejillón frito en una salsa de escabeche que se elabora íntegramente en sus instalaciones a partir de productos naturales. Se trata de un mejillón de gran calibre que puedes disfrutar sin necesidad de ningún tipo de acompañamiento, ni siquiera unas patatas fritas. Pero hoy la idea es sorprender a nuestros invitados con un plato sencillo, para todos los públicos y que seguramente no hayan comido nunca.

Lo único que vas a tener que cocinar para esta elaboración es un ajoblanco. Y el resultado, si cambias el bonito en salazón de la receta original por los maravillosos mejillones fritos en escabeche de Paco Lafuente, será algo parecido a lo que prepara el chef Gonzalo Armas en su restaurante Carbón. Básicamente, vas a crear esta sopa fría malagueña con 100 gramos de almendra cruda, 15 gramos de miga de pan, 200 gramos de agua y un diente de ajo y aceite de oliva. Trituramos en vaso americano todos los ingredientes excepto el aceite, debe quedar una base muy lisa.

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Seguidamente, montamos ligeramente con el aceite hasta obtener una textura de crema suave y damos el punto de sal. Antes, habremos abierto la lata de mejillones para escurrirlos y reservar ese adictivo escabeche que usaremos para el aliño final. A la hora de emplatar, simplemente cubrimos el fondo de cada cuenco con el ajoblanco, colocamos encima el mejillón y terminamos incorporando el escabeche y decorando con unas hojas de hierba luisa.

Paco Lafuente: Navajas con trigueros y caldo cítrico

Otro de los muchos que productos que no debes perder de vista de la empresa que actualmente gestiona Rosa Lafuente Lestón, junto a sus hermanos, es la navaja al natural. Es uno de sus productos más icónicos y, aunque muchos simplemente le añaden unas gotas de limón para ser extremadamente felices, a ti te vamos a proponer algo un poco más elaborado. Lo único que tienes que tener en cuenta es que están elaboradas con agua y sal, nada más. Es lo que tiene disponer de una materia prima de alta calidad, que con muy poco vamos a poder disfrutar a lo grande.

Ahora vamos a necesitar, además de una lata de navaja al natural de Paco Lafuente, cuatro trigueros gordos y un caldo cítrico para el que vamos a necesitar un decilitro de agua, 50 gramos de azúcar, 20 gramos de zumo de limón, 20 gramos de zumo de lima, 15 gramos de zumo de mandarina, salsa de soja y wasabi. Lo primero será abrir la lata y reservar unas navajas bien enteras. A continuación, con la ayuda de una mandolina, laminamos unos trigueros en sentido longitudinal, blanqueamos en agua hirviendo y refrescamos inmediatamente en agua con hielo. Reservamos.

Para el caldo cítrico mezclamos los líquidos y aliñamos con la soja y el wasabi al gusto, salpimentamos y reservamos en frío. Rematamos la receta cubriendo el fondo de cada cuenco con la sopa cítrica, y sobre esta ponemos un manojo de trigueros y una navaja. Por último, colocamos una hoja de menta balsámica.

Los Peperetes: Tosta templada de bonito en mantequilla

Seguimos en Galicia para invitarte a conocer a otro gran referente del mundo de las conservas premium. Aunque su trayectoria arranca hace mucho menos, a comienzos de la década de los 90 en el corazón de Rías Baixas, lo cierto es que Los Peperetes son muy respetados en el sector por haber creado algunas de las conservas de pescado y marisco más extraordinarias del país. Es el caso de esta ventresca de bonito en mantequilla, que, al igual que sus sardinillas, zamburiñas, pulpo al pimentón, chipirones en su tinta o cangrejo de las nieves, es de una calidad excepcional. Este productazo es fruto de la colaboración con la laureada quesería gallega Airas Moniz. Cada lata contiene delicadas y jugosas láminas de la ventresca empacadas de forma manual, acompañadas de esta suave mantequilla elaborada a partir de la leche cruda de su rebaño de vacas de raza jersey de pastoreo.

Comenzamos tostando ligeramente una buena rebanada de pan, a ser posible de masa madre. Mientras, atemperamos la lata de ventresca en mantequilla de Los Peperetes muy suavemente antes de abrirla, sin calentarla en exceso para conseguir una textura melosa. Acto seguido, colocamos sobre el pan una capa muy fina de cebolla dulce o chalota pochada (con media será más que suficiente), añadimos los lomos de ventresca enteros y terminamos con unas gotas de limón, ralladura muy fina de limón y cebollino picado.

Y un consejo que no hay que pasar por alto: aprovecha la mantequilla de la propia lata. Nosotros recomendamos poner una cucharadita por encima del pan. Más allá de lo increíblemente rica que está la tosta, es una receta visualmente agradable en la que no se disfraza el producto. Y esta debe ser la premisa fundamental a la hora de trabajar con latas de conservas de este nivel.

La Mar de Tazones: Tallarines con carne de centollo

Cuesta quedarse con solo un producto de esta joven firma asturiana que surge a finales de 2022 en el Puerto del Musel (Gijón). Conviene matizar que se trata de la línea de conservas de marisco gourmet de Cetárea Tazones, empresa familiar de segunda generación con más de 35 años de experiencia. Dicho esto, y después de agradecerle a su equipo que estén honrando la tradición conservera con un producto diferente, nos disponemos a recomendarte su carne de centollo, procedente del interior del cuerpo, las patas, el carro y el coral. Este producto tan versátil es capaz de satisfacer a los paladares más exigentes, ya sea en rellenos, cremas, arroces , croquetas, mousses... ¡O esta súper receta que te dejamos más abajo!

Todos tenemos al típico amigo que, a estas alturas de la comida, sigue diciendo que tiene hambre. Pues bien, para él hemos creado unos tallarines con carne de centollo y jengibre que, aunque te cueste creerlo, están al alcance de cualquiera. Apunta en la lista de la compra una lata de conserva de carne de centollo La Mar de Tazones, 250 gramos de tallarines (o pasta de huevo), un trozo de jengibre fresco (1-2 cm), un diente de ajos germinados o brotes frescos, una ramita de perejil fresco, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Lo suyo es empezar cocinando la pasta, hirviendo hasta que la textura sea al dente.

Escurre reservando un par de cucharadas del agua de cocción y ponte con el sofrito. Para ello, pela y pica finamente el diente de ajo y el jengibre fresco, y lo añades todo a una sartén amplia con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Una vez esté caliente ese aceite, saltéalo todo brevemente sin que llegue a dorarse en exceso. En es momento, añadimos la carne de centollo escurrida a la sartén y mezclamos suavemente a fuego bajo durante un minuto para ahumar e integrar sus jugos, sin sobrecocinar el marisco. Para finalizar, agregamos los tallarines a la sartén junto con el agua de cocción reservada y removemos para ligar bien los sabores. Servimos en un cuenco o plato hondo, coronando con los germinados o brotes frescos y decorando con una hoja de perejil.