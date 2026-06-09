El aperitivo dulce o salado en freidora de aire que te salva una quedada con amigos, según Sabina Banzo
Las palmeritas rellenas de bacon pavo queso, en versión dulce o salada "si no te quieres complicar"
El truco de Sabina Banzo para que las patatas fritas te queden perfectas en la airfryer
Sabina Banzo sabe que aquí en España somos mucho de picoteo. La diferencia es que la 'influencer' gastronómica nos propone para 'dipear' algo más que una bolsa de patatas fritas o unas aceituna. Ella explora todos esos platos que podemos hacer con la air fryer para dar de comer a nuestros amigos con un poco de amor, de queso y creatividad. Ver para creer lo que hace para elevar el picoteo a categoría gourmet.
Sabina Banzo ha contado a Gastro Mediaset su entusiasmo por los aperitivos que sirvan para nuestro pasatiempo favorito: el picoteo y le echa mucha imaginación porque "de aperitivo así para picoteo hay muchísimas cosas. Por ejemplo, "el hojaldre es lo que más me encanta para hacer en air fryer, mucho más que hacerlo en el horno porque el hojaldre "se cocina más rápido y queda más crujiente".
Palmeritas rellenas de bacon pavo queso
Esta vez, la experta en cocina con air fryer nos invita a hacer unas palmeritas rellenas de bacon pavo queso, que además de lo sabroso, fueron "mi primer vídeo, viral en redes sociales hace seis años y les tengo muchísimo cariño".
Tienen una pintaza espectacular y los prepara cuando "no te quieres complicar" y vienen esos amigos que suelen 'aterrizar' con la barriga vacía. Para esos momentos, Sabina Banzo cuenta que suele "hacer palmeritas, que también las puedes hacer en la versión dulce".
"Si no te quieres complicar nada, te pillas un queso brie, camembert, de los cremosos, lo abres, le echas pimienta, un poco de especias, puedes poner si quieres también unos arándanos y lo metes nada, que se funda y te queda para 'dipear' y queda buenísimo.
Sabina Banzo es una fuente inagotable de platos con air fryer. Si te has comprado una ella tiene para animarte a que le saques el máximo con consejos de todo tipo y para cada ocasión, como este para preparar un empanado crujiente si lo hubieras frito.