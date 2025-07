Jesús Rojas 16 JUL 2025 - 08:30h.

El chef Gonzalo Armas solo trabaja con bonitos pescados a caña en la zona de Hondarribia y con un peso inferior a 8 kilos

Dani García y su idilio con el atún rojo salvaje: "Nadie había hecho antes ronqueos en un restaurante fuera de Barbate"

Hace unos días, y como viene siendo costumbre desde hace varios años, el chef Gonzalo Armas ha vuelto a sorprender a su fiel clientela con unas jornadas que quedarán para el recuerdo. En esta ocasión, el producto de temporada que adquirió todo el protagonismo ha sido el bonito del norte, con el que el cocinero ha elaborado una serie de platos que vienen a poner en valor este pescado atlántico, capturado en su mejor momento en las costas de Hondarribia, justo cuando comienza a entrar desde el sur de Francia. Desde una gilda de bonito y encurtido hasta un guiso marinero de fabes frescas con bonito, una ventresca de bonito asada con ajada y piparras fritas o un bonito en salazón sobre ajoblanco malagueño.

Y de entre todas esas recetas, todas notables, le hemos pedido que comparta con nosotros la que fusiona la esencia del norte con los sabores del sur. Hablamos de un plato en el que el pescado se marina previamente para lograr una textura más tersa y jugosa, y que seguidamente se sirve sobre una base de ajoblanco elaborado con almendra cruda nacional. Sin duda, una forma diferente de disfrutar de este producto estacional que es un canto a la sencillez bien ejecutada. Pero antes de que te metas en la cocina es importante que sepas que cuando este bonito llega a las costas del Golfo de Vizcaya y sur de Francia, que básicamente viene a desovar, ya viene con unos cuantos kilómetros a sus espaldas. Por eso es importante que ha sido pescado a caña, ya que en otras localizaciones la pesca se hace con redes y esto implica que esas piezas de entre 6 y 8 kilos terminen muriendo por aplastamiento.

"No me gusta trabajar con piezas mayores de 8 kilos", aclara Armas. Y seguidamente nos comenta qué es lo que más le gusta de este pescado azul, más allá de su inconfundible sabor y su versatilidad: "Tiene una característica muy agradable, que es esa textura tan sedosa". Algo que se aprecia especialmente en esta sencilla receta, veraniega a más no poder, que te dejamos a continuación.

