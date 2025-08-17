El truco más eficaz para eliminar de una vez por todas las cucarachas de la cocina

Daniel Brito 17 AGO 2025 - 13:00h.

El calor atrae a las cucarachas en verano, sobre todo a la cocina

Se puede acabar con ellas con trucos y mezclas caseras que no dejarán ni rastro de las cucarachas

Con el calor suele haber una aparición que no es del gusto de nadie: las cucarachas hacen acto de presencia cuando andamos por la calle. Pero no solo ahí, ya que estos desagradables insectos pueden llegar a nuestros hogares, en concreto a la cocina, algo que no de es del gusto de nadie y que puede generar más de un dolor de cabeza para acabar con ellas y no dejar rastro alguno de cucarachas en tu cocina y en el resto de tu casa.

La comida y la humedad son dos de los factores que más atraen a las cucarachas, por lo que la cocina suele ser el lugar del hogar preferido de estos bichos para establecerse y darnos más de un quebradero de cabeza. No obstante, en el día a día podemos hacer muchas cosas para evitar que durante el verano se vean atraídas a nuestros hogares, puesto que son portadoras de bacterias y enfermedades, por no hablar de que se pueden reproducir muy rápido.

Lo primero: prevenir

Por ejemplo, hay que evitar dejar restos de comida y, si se derrama algo, limpiarlo con rapidez, además de dejar siempre el fregadero limpio y sin platos sucios. Pero también es importante tener la basura bien sellada y, si se ha tirado comida, pese a que no esté llena del todo, tirarla cada día al contenedor para evitar que se vean atraídas.

Intenta mantener siempre los electrodomésticos y las superficies, como la encimera, lo más limpias posible, además de guardar la comida y los ingredientes en recipientes herméticos. No obstante, también es clave revisar grietas y fisuras para sellarlos y así evitar puntos de acceso o de escondite para las cucarachas.

Un truco para acabar con las cucarachas

Si pese a la limpieza, los insecticidas y los trucos de siempre aún te sigues encontrando con alguna por tu cocina, te dejamos un truco de la tiktoker Limpia Terapia con un remedio casero eficaz y fácil que promete dejar tu cocina libre de cucaracha alguna en verano y en cualquier época del año.

Según su truco, hay que mezclar la misma cantidad de azúcar y de bicarbonato de sodio con agua de tal manera que formes una pasta. Con la mezcla hecha, se coloca por las zonas en las que sabes que hay cucarachas o en las que sospechas que puede haber, como detrás de un mueble o electrodoméstico.

Con esta mezcla las cucarachas se van a ver atraídas por el azúcar, pero el bicarbonato va a tener su efecto, acabando del todo con ellas y liberándote de las cucarachas en la cocina.