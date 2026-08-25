Iván Fuente 25 AGO 2026 - 16:27h.

Situar los elementos acorde al Feng Shui ayuda a atraer energía positiva

Cuatro claves para tener una cocina Feng Shui

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Amueblar una casa o un piso no es algo sencillo. Son muchas las cosas a tener en cuenta y muchos los factores que influyen en ello. Hacer las cosas bien requiere tiempo y conocimiento. Uno de los aspectos que cada vez más gente tiene en cuenta para decorar y distribuir los muebles de una las habitaciones es el Feng Shui, una filosofía que data de la antigua China y que busca ayudar a que la energía fluya de manera armónica gracias a la correcta ordenación de los elementos que nos rodean.

Obviamente, el Feng Shui se ha ido adaptando al correr de los tiempos por lo que sus postulados son tenidos en cuenta por miles de personas a la hora de amueblar sus casas. Dentro de las diferentes habitaciones de una casa, quizá sea la cocina la que más atención requiera, al combinarse en ella un lugar donde cocinar y un espacio en el que habitar.

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Precisamente para unir ambas concepciones, cada vez son más los que deciden instalar una isla dentro de su cocina sobre la que vertebrar el resto del espacio. Una propuesta que para el Feng Shui tiene diferentes aspectos a tener en cuenta.

La relación agua-fuego

Uno de los detalles que tiene muy presentes esta antigua filosofía asiática es la relación que guardan entre sí el agua y el fuego, es decir, el fregadero y los fogones. En este sentido establece que no deben estar enfrentados ni uno al lado del otro, ya que esto generará tensiones. Lo ideal, en este caso, es que los fuegos estén colocados contra una pared, alejados de la ventana y que no estén enfrentados con la puerta ni con el fregadero, el cual es mejor que esté situado en esa isla que vertebra la cocina. Si no pueden estar contra una pared y se sitúan en el mueble central, se recomienda poner un pequeño reborde que permita ‘sujetar’ su energía.

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Distancias suficientes

Otro aspecto al que el Feng Shui da relevancia es a las distancias entre los diferentes elementos. Así por ejemplo, entiende que nunca debe de haber menos de 60 centímetros entre el fregadero y los fogones. El pasillo que rodea a la isla central ha de ser igualmente lo suficientemente ancho para caminar por él sin problemas y que la energía pueda fluir de manera correcta.

La campana extractora, potente y arriba

La campana extractora es uno de los elementos más importantes de cualquier cocina. Ha de ser de un tamaño y una potencias suficientes para que cocinar no se convierta en un engorro por los olores, vapores y humo que salen. Por ello, el Feng Shui recomienda una campana extractora potente y situada encima, lo que a su vez ayuda a que la energía no se disperse de manera innecesaria.

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La isla, mejor si es sólo área de trabajo

A pesar de todo lo anterior, lo ideal es que la isla central de la cocina sea un espacio libre de tensiones agua-fuego, por lo que se recomienda situar al fregadero y los fuegos en otros espacios donde se relacionen bien entre ellos, reservando así la isla central como un espacio de trabajo donde se preparen las comidas y se fomenten los intercambios entre personas.