Iván Fuente 08 MAR 2026 - 16:00h.

El Feng shui busca armonizar la energía que nos rodea y con pequeños gestos en nuestra cocina podemos ayudar a ello

Dónde colocar el azúcar en la cocina para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Aunque pudiera parecer trivial, y seguramente para muchas personas lo sea, lo cierto es que para el Feng Shui no lo es. Para esta filosofía surgida en la antigua China la disposición espacial de los elementos que nos rodean es clave para generar un flujo positivo de energía. La colocación de los objetos puede interferir en ese flujo o canalizarlo, favoreciendo una mayor armonía energética.

Siguiendo esa teoría, el Feng Shui confiere una gran importancia a diferentes elementos de la cocina. Ya os hemos contado cómo la colocación del azucarero puede afectar a este asunto y hoy os vamos a dar cuenta de cómo el lugar elegido para el salero hace lo propio.

A lo largo de la historia muchas culturas han relacionado la sal con la abundancia y la prosperidad, una vinculación que para el Feng Shui viene influida por la posición del salero en la cocina. Según donde esté la energía que nos rodea se encaminará hacia una vertiente positiva y nos ayudará a mejorar nuestra situación económica o por el contrario afectará negativamente a ella.

En ese sentido, el Feg Shui dice que el mejor lugar para el salero es un lugar elevado en la zona sudeste de la cocina. Además, es conveniente que esté limpio y lleno en todo momento, armonizando así la llegada de la energía positiva a nuestro hogar. Se trata, al fin y al cabo, de crear un flujo de positivismo que mejore nuestra situación.

En esa línea, el Feng Shui también señala que es importante no sobrecargar la zona sudeste con demasiados objetos, ya que interferirán en el flujo energético. De igual forma esta filosofía considera que la virtud está en el equilibrio, por lo que desaconseja igualmente un exceso de elementos que canalizan la energía en busca de una mayor abundancia.

Además de tener el salero limpio colocado sobre una repisa o una encimera en la zona sudeste de la cocina, esta ancestral corriente originaria de la antigua China asegura que una casa limpia y ordenada también favorecerá un flujo de energía positiva que revierta en una mayor abundancia.

El ritual con sal para atraer buena suerte según el Feng Shui

Si la sal está relacionada con la abundancia el Feng Shui también la relaciona con la buena suerte. En este caso, esta filosofía asiática recomienda seguir un ritual de manera mensual para mejorar la buena suerte.

Este ritual no es otro que lavarse las manos con agua salada. Para ello tenemos que llevar un vaso de agua y echar dos cucharadas de sal gruesa. Lo damos vueltas hasta que se disuelva y cuando esté listo nos lavamos las manos con ese agua. Una vez lavadas hemos de dejar que se sequen al aire. De esta forma el carácter protector de la sal nos protegerá y nos ayudará a atraer cosas positivas.