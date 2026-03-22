Iván Fuente 22 MAR 2026 - 16:00h.

Te contamos cómo organizar tu cocina acorde al Feng Shui para atraer las buenas energías

El lugar dónde colocar el azúcar en la cocina para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

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Cuando uno compra una cosa y se pone a amueblarla una de las cosas que debe tener en cuenta es la disposición de todos los muebles para que sea un lugar cómodo y bonito, con el espacio suficiente para manejarse en el día a día. Cuando se organizan los objetos de una casa se intenta crear una atmósfera hogareña, acogedora. Además, también hay quien decide seguir los consejos del Feng Shui para facilitar que la energía fluya y se canalice de manera positiva.

El Feng Shui es una práctica que data de la antigua China y que busca armonizar la energía a través de la correcta disposición de los objetos que nos rodean. Y claro, esto también afecta a las diferentes estancias del hogar y entre ellas, lógicamente, se encuentra la cocina.

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Aunque la historia ha ido cambiando y las cocinas de la antigua China poco o nada tienen que ver con las actuales y, seguramente, menos aún con las occidentales, lo cierto es que el Feng Shui sigue buscando la mejor forma de armonizar los elementos para canalizar la energía de manera positiva. En ese sentido, esta filosofía de origen asiático entiende que la cocina debe ser el centro de la casa y debe estar orientada hacia el sur, cosas que, por otro lado, no siempre son posibles. En cualquier caso, estás son cuatro claves para tener una cocina Feng Shui.

Evita excesos decorativos

Una de las cosas que aconseja el Feng Shui es huir del exceso. Por ello recomienda que no tengamos demasiados objetos en la cocina, dejando espacio entre ellos para que la energía fluya correctamente. De igual forma ha de ser un lugar cómodo, donde podamos realizar el día a día de manera confortable y donde nos sintamos a gusto.

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Mantenerla ordenada

Enlazado con lo anterior, esta filosofía china entiende que el orden ayuda a canalizar la energía del entorno. De igual forma, un ambiente desordenado genera un chi agresivo que nos influirá de manera negativa. Para evitarlo es importante mantener la cocina ordenada, los cajones cerrados y dejar la encimera lo más despejada posible.

El fuego como centro

Los fogones son el centro de la cocina y como tal deben funcionar. El Feng Shui aconseja ordenar todos los elementos en función del fuego. Ya sea vitrocerámica, gas o cualquier otro tipo, su papel es protagonista y a partir de ahí se deben organizar el resto de elementos. Por otro lado, entre los fogones y el fregadero, entre el fuego y el agua debe de haber un espacio y algún tipo de barrera que les separe.

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Colores adecuados

Los colores más apropiados para la cocina según esta práctica son los colores cálidos, tipo madera, que permitan mantener un balance con el resto de acabados. En todo caso, se desaconsejan los colores fríos, ya que apagan el fuego y frenan la actividad energética, así como el rojo, por generar el efecto contrario, acentúa su presencia.