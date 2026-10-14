La cocina de la pareja demuestra que el lujo también puede encontrarse en el orden, la amplitud y una aparente sencillez

Minimalismo al poder: la cocina blanquísima de Vanesa Romero

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La casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo está llena de espacios espectaculares, pero hay uno que permite descubrir una faceta mucho más cotidiana de la pareja su cocina. Amplia, luminosa y sorprendentemente ordenada, reúne algunos de los códigos que dominan actualmente las cocinas de lujo. Colores claros, superficies continuas, piedra natural o de apariencia pétrea, electrodomésticos integrados y una gran isla central alrededor de la que transcurre buena parte de la vida familiar.

A través de las imágenes que Georgina ha ido compartiendo se descubre una cocina en la que prácticamente nada parece fruto de la improvisación. La base cromática apuesta por el blanco y los tonos crema, una elección que potencia la luminosidad y consigue que una estancia de grandes dimensiones mantenga una estética serena. Los muebles prescinden de ornamentos innecesarios y sus frentes lisos permiten que sean los materiales y los volúmenes los encargados de construir la decoración.

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Los pequeños detalles también cuentan. La grifería de líneas contemporáneas, la vajilla con algunos acabados dorados y la ausencia de elementos innecesarios sobre las encimeras refuerzan esa sensación de sofisticación. Nada sobra y nada parece estar colocado al azar.

Una cocina moderna con muebles blancos y piedra

El blanco es el auténtico hilo conductor de esta cocina. Georgina y Cristiano han apostado por una base clara que recorre buena parte del mobiliario y consigue multiplicar visualmente la amplitud de una estancia que ya parte de unas dimensiones generosas. Los grandes muebles de almacenaje se integran perfectamente en las paredes gracias a sus líneas rectas y minimalistas. Los frentes se presentan prácticamente lisos y los sistemas de apertura quedan discretamente incorporados en el propio diseño.

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El blanco juega además un papel fundamental en la iluminación. Refleja la luz y consigue que esta se distribuya por toda la estancia, evitando que los grandes muebles resulten visualmente pesados. La cocina se percibe así abierta, limpia y ligera. Pero si absolutamente todo fuera blanco, el resultado podría caer fácilmente en una estética demasiado fría. Para evitarlo aparece la piedra, encargada de aportar textura, profundidad y personalidad.

En algunas superficies predominan los tonos claros atravesados por delicadas vetas grises. Ese dibujo irregular rompe con la perfección de los frentes lisos y aporta el movimiento necesario. La piedra se convierte así en un elemento decorativo por sí mismo, sin necesidad de añadir demasiados objetos.

Los electrodomésticos también se integran dentro de este concepto. La intención es que ninguno rompa innecesariamente las líneas de la cocina y que las grandes superficies continúen siendo las verdaderas protagonistas.

Una gran isla central para cocinar, desayunar y disfrutar en familia

Si existe un elemento capaz de competir en protagonismo con los grandes frentes blancos es la isla central. De generosas dimensiones y con una distribución que se desarrolla en forma de L, se convierte en el auténtico corazón de la cocina.

La superficie pétrea vuelve a desempeñar un papel protagonista. La encimera aporta continuidad al diseño y refuerza la sensación de solidez, mientras que el antepecho revestido en el mismo lenguaje material consigue que la isla se perciba como una pieza única y perfectamente integrada. La placa de cocción integrada permite además trasladar parte de la preparación de los alimentos al centro de la estancia.

Además, la isla actúa como una frontera visual muy sutil. Delimita la zona destinada a cocinar sin necesidad de levantar paredes ni aislarla del resto de la casa. La cocina mantiene así su identidad propia, pero continúa conectada con los espacios sociales.

Una cocina luminosa y abierta al salón

La sensación de amplitud no depende únicamente del tamaño de la cocina. Su conexión con el resto de la vivienda resulta fundamental para entender por qué el espacio parece todavía mayor. En lugar de permanecer completamente aislada, la cocina se abre hacia la zona del salón mediante un gran arco, creando una comunicación directa entre ambos ambientes.

Esta ausencia de una puerta convencional elimina barreras y permite que la mirada continúe de una estancia a otra. La elección del arco aporta además una cierta suavidad frente a las líneas rectas que dominan el mobiliario.

También llaman la atención los diferentes tratamientos del techo. El blanco roto mantiene la continuidad cromática de la cocina, pero determinadas zonas incorporan madera, generando un contraste cálido que ayuda a delimitar ambientes sin necesidad de recurrir a paredes.

La apertura hacia el salón permite también que la luz circule con mayor libertad. Todo contribuye a esa imagen luminosa que define el espacio. Los frentes claros reflejan la luz, las superficies de piedra aportan profundidad y la madera introduce la dosis justa de calidez.