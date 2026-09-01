Un espacio que refleja perfectamente la personalidad de Jordi Cruz: exigente, creativo, perfeccionista y profundamente apasionado por su oficio

La cocina donde Carla Pereyra y Simeone preparan los alimentos de su propio huerto

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La cocina de Jordi Cruz está pensada para cocinar y diseñada para ser el corazón de su casa. Sofisticada, serena y perfectamente integrada en el paisaje que la rodea, refleja una forma de entender el diseño donde la belleza no compite con la funcionalidad, sino que ambas avanzan de la mano.

Ubicada en una vivienda situada a las afueras de Barcelona, lejos del ruido y el ritmo frenético de la ciudad, la casa apuesta por una arquitectura contemporánea que encuentra en la luz natural su principal elemento conductor. Grandes superficies acristaladas, espacios abiertos y una conexión constante con el exterior permiten que el paisaje mediterráneo se convierta en parte de la decoración cotidiana.

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La ausencia de artificios y la apuesta por líneas limpias generan una sensación de calma difícil de encontrar. Los acabados neutros y la paleta cromática contenida dejan que sean el cielo, la vegetación y los cambios de luz a lo largo del día los que aporten dinamismo visual.

En este escenario de elegancia silenciosa, la cocina emerge como la gran protagonista. Una estancia concebida con criterios profesionales, pero adaptada a la vida familiar, donde materiales de alta calidad, superficies oscuras y detalles cuidadosamente seleccionados crean un ambiente sofisticado, contemporáneo y profundamente acogedor. Una cocina que habla tanto del chef que la utiliza como de la casa que la alberga.

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La cocina como eje central de la casa

Cuando un cocinero de la talla de Jordi Cruz diseña su hogar, resulta lógico pensar que la cocina ocupará un lugar privilegiado dentro del proyecto. Y así sucede. No se trata únicamente de una estancia funcional, sino de un espacio emocional donde convergen la creatividad, la familia y los momentos más importantes del día.

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El propio chef lo resumía perfectamente al explicar que cocinar en casa representa uno de sus mayores placeres, un momento de desconexión donde la inspiración aparece de forma natural. Esa relación tan personal con la gastronomía se traduce en una cocina concebida para ser vivida intensamente, más allá de la mera preparación de alimentos. La distribución abierta favorece precisamente esa filosofía. Funcionalidad y estética encuentran aquí un equilibrio ejemplar. Cada elemento cumple una misión práctica, pero al mismo tiempo contribuye a construir una imagen visual coherente.

Una isla escultórica que organiza todo el espacio

Si existe un elemento capaz de captar la atención desde el primer instante, ese es sin duda la impresionante isla central. Más que una superficie de trabajo, actúa como una auténtica pieza arquitectónica alrededor de la cual gira toda la cocina. Su diseño combina la contundencia visual de una gran encimera en tono antracita con la calidez de materiales naturales que suavizan el conjunto.

Sobre ella destaca la presencia de una robusta tabla de corte de madera maciza, una pieza que introduce textura y humanidad dentro de un conjunto dominado por acabados contemporáneos.

La campana extractora constituye otro de los grandes aciertos del proyecto. Lejos de las soluciones tradicionales que suelen convertirse en barreras visuales, aquí se opta por una propuesta más técnica y ligera que favorece la comunicación entre espacios. Su diseño permite mantener la continuidad visual sin renunciar a un rendimiento profesional.

La iluminación juega igualmente un papel fundamental. La luz se concentra estratégicamente sobre la isla y las zonas de trabajo, destacando los materiales y mejorando la experiencia culinaria. Cada punto luminoso parece diseñado para poner en valor la precisión técnica que exige la cocina de alto nivel.

La combinación de acero inoxidable, superficies oscuras y elementos de madera clara crea una composición rica en contrastes.

Materiales industriales con alma doméstica

Uno de los aspectos más interesantes de la cocina de Jordi Cruz es su capacidad para trasladar recursos propios de la alta restauración al ámbito residencial sin perder calidez. La presencia de materiales industriales resulta evidente desde el primer vistazo. Acero inoxidable, superficies técnicas, mecanismos profesionales y equipamiento de alto rendimiento conforman la base del proyecto. Los frentes incorporan el sistema gola, eliminando los tiradores convencionales y favoreciendo superficies completamente limpias.

Los fogones de gas refuerzan todavía más esta inspiración profesional. Sus acabados negros dialogan perfectamente con la encimera oscura, creando una imagen robusta y elegante. La zona de cocción aparece ligeramente hundida respecto a la superficie principal, un detalle habitual en restaurantes de alta cocina que mejora tanto la ergonomía como la seguridad.

A su alrededor encontramos otros elementos que continúan desarrollando el mismo lenguaje visual, paneles protectores en negro, accesorios metálicos cuidadosamente seleccionados y luminarias que aportan personalidad sin romper la coherencia estética.