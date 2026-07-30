La cocina de Vanesa Romero es mucho más que un ejemplo de diseño. Es un espacio pensado para ser vivido

La cocina con vistas al jardín de Garbiñe Muguruza: con isla y distribución práctica

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En un mundo donde el exceso visual parece imponerse en redes sociales y revistas de decoración, hay espacios que respiran calma, equilibrio y belleza desde la sencillez. Así es la cocina de Vanesa Romero. Un refugio blanco, luminoso y perfectamente pensado que encarna el minimalismo contemporáneo con una elegancia natural. Lejos de ser un espacio meramente funcional, esta estancia se convierte en el corazón del hogar, en un punto de encuentro y en un reflejo fiel de su personalidad.

Cuando Vanesa Romero se mudó en 2021 a su actual casa, tuvo claro que no quería simplemente habitar una casa, sino construir un hogar a su medida. El resultado es una vivienda minimalista, moderna y sofisticada, donde cada detalle ha sido cuidadosamente elegido para transmitir serenidad y armonía. Rodeada de vegetación, con grandes ventanales y una luz natural que lo inunda todo, su casa es un canto al equilibrio entre interior y exterior.

La cocina sigue la misma línea estética que el resto de la casa, predominio del blanco, líneas limpias, ausencia de elementos superfluos y una sensación constante de orden. Cada superficie refleja la luz, amplificando la claridad natural y generando una atmósfera casi etérea.

La isla: el alma de la cocina

Si hay un elemento que define esta cocina y capta todas las miradas, es sin duda la isla central. Más que un mueble, se trata del auténtico eje sobre el que gira la vida en esta estancia. Desde el primer momento, Vanesa Romero tuvo claro que quería que esta pieza destacara, que fuese diferente, que marcara un contraste sutil pero contundente con el resto del mobiliario.

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La reforma de la cocina respondió precisamente a esa necesidad, transformar una pequeña isla original en un espacio mucho más amplio, funcional y social. “Quería que fuese un punto de encuentro”, ha explicado en varias ocasiones. Y lo ha conseguido. La nueva isla no solo es más grande, sino también más versátil, pensada para adaptarse a diferentes momentos del día. Es aquí donde desayuna, donde come de manera informal y donde recibe a sus invitados.

La isla, completamente blanca, actúa como un lienzo neutro que refuerza la sensación de amplitud. Sin embargo, lejos de resultar monótona, se convierte en un elemento protagonista gracias a su tamaño, su ubicación estratégica y su papel social.

Materiales naturales y sofisticación silenciosa

Uno de los grandes aciertos de esta cocina es la elección de materiales. En un proyecto donde el blanco domina, la clave está en las texturas y los matices. Vanesa Romero ha apostado por materiales naturales que aportan calidez y sofisticación sin romper la armonía visual.

La encimera de cuarzo es uno de los elementos más destacados. Este material, conocido por su resistencia y durabilidad, se integra perfectamente en el conjunto gracias a su acabado blanco con una sutil veta.

El contraste entre las superficies es otro de los puntos fuertes. Mientras los armarios, en su mayoría sin tiradores, crean una sensación de continuidad y limpieza, la encimera introduce una ligera variación cromática que enriquece el espacio. La nevera, completamente integrada tras una de las puertas, refuerza esa idea de uniformidad. Nada sobresale, nada interrumpe la mirada.

Uno de los detalles más llamativos es la decisión de prescindir del congelador tradicional. En su lugar, ha optado por una nevera de gran tamaño completamente dedicada a alimentos frescos, en línea con su estilo de vida saludable. Esta elección no solo tiene un impacto práctico, sino también estético, al permitir una integración total en el diseño de la cocina.

Luz natural y diseño abierto

Si hay algo que define esta cocina tanto como su estética minimalista, es la luz. La abundancia de iluminación natural transforma completamente el espacio, haciéndolo parecer aún más amplio, limpio y acogedor.

Gracias a los grandes ventanales y a su apertura hacia el resto de la vivienda, la cocina se convierte en una extensión natural del salón y del jardín. Las paredes de cristal multiplican la sensación de espacio y permiten que la luz fluya sin obstáculos. El resultado es una estancia que respira, que cambia a lo largo del día y que nunca se siente cerrada o limitada.

La salida directa al jardín no solo aporta funcionalidad, sino también una dimensión emocional, cocinar mientras entra la luz del sol o compartir una comida con vistas al verde convierte cualquier momento en una experiencia especial.

Pero la iluminación no depende únicamente de la luz natural. Vanesa Romero ha sabido complementar este elemento con una iluminación artificial cuidadosamente seleccionada. En lugar de optar por los clásicos halógenos empotrados, ha apostado por lámparas colgantes que descienden sobre la isla.

Estas lámparas no solo cumplen una función práctica, sino también estética. Aportan calidez, personalidad y un toque contemporáneo que equilibra la pureza del blanco. Su diseño en negro conecta con otros elementos de la cocina, creando una coherencia visual que demuestra un gran sentido del estilo.