El equilibrio entre modernidad y calidez lo que hace que la cocina resulte tan acogedora

La cocina donde Carla Pereyra y Simeone preparan los alimentos de su propio huerto

Compartir







Hay cocinas pensadas para impresionar y otras concebidas para vivirse como la de Brooklyn Beckham Aunque desprende sofisticación desde cualquier ángulo, lo que realmente conquista de este espacio no es únicamente su estética impecable, sino la manera en la que refleja la personalidad relajada, creativa y doméstica del mayor de los Beckham. Entre fogones, recetas improvisadas y vídeos compartidos en redes sociales, el modelo y fotógrafo ha encontrado en la cocina una de sus grandes pasiones.

Con más de 16 millones de seguidores pendientes de sus publicaciones, Brooklyn Beckham lleva tiempo mostrando una faceta mucho más cercana y cotidiana, la de un joven apasionado por la gastronomía que disfruta experimentando con ingredientes, perfeccionando recetas y convirtiendo la cocina en un refugio personal lejos del ruido mediático. Y es precisamente en ese escenario donde se entiende mejor esta pasión. La cocina que comparte con su mujer, la actriz Nicola Peltz, no es solo un espacio funcional dentro de su espectacular vivienda de Beverly Hills; es el corazón de una casa pensada para disfrutar.

PUEDE INTERESARTE La cocina con vistas al jardín de Garbiñe Muguruza: con isla y distribución práctica

Los Beckham-Peltz viven en una impresionante mansión contemporánea situada en una de las zonas más exclusivas de California. La vivienda destaca por sus enormes ventanales de cristal, la luminosidad constante y una distribución abierta donde los límites entre cocina, salón y comedor prácticamente desaparecen.

Una cocina moderna, luminosa y perfectamente integrada

La cocina de Brooklyn Beckham responde a una de las tendencias más deseadas del diseño contemporáneo, los espacios diáfanos que integran cocina, comedor y salón en una única estancia abierta y fluida. Lejos de aquellas cocinas cerradas y puramente funcionales, aquí todo está pensado para convivir, conversar y disfrutar mientras se cocina. El resultado es un ambiente elegante y relajado donde cada elemento parece encajar con naturalidad.

PUEDE INTERESARTE La cocina abierta, con isla de cuarcita natural y vistas a la piscina en la que Marcos Llorente está aprendiendo a cocinar

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El diseño apuesta claramente por un estilo moderno y luminoso donde la practicidad se mezcla con el confort. Los muebles altos, que llegan hasta el techo, potencian visualmente la verticalidad del espacio y permiten aprovechar cada centímetro de almacenaje. Esta solución, cada vez más presente en las cocinas contemporáneas, ayuda además a mantener una imagen mucho más ordenada y despejada.

Predomina el blanco en gran parte del mobiliario, especialmente en los frentes superiores, aportando claridad y sensación de limpieza visual. Ese blanco convive con un sofisticado tono marrón chocolate en los cajones inferiores, creando un contraste elegante y cálido que evita que el conjunto resulte frío o excesivamente minimalista. Las líneas rectas y la ausencia de tiradores refuerzan esa estética contemporánea tan característica de las cocinas modernas de inspiración arquitectónica. La clave está precisamente en el almacenaje inteligente. Armarios integrados, superficies despejadas y soluciones ocultas consiguen que cada objeto tenga su lugar.

La isla central y los fogones de gas

Uno de los aspectos más llamativos de la cocina de Brooklyn Beckham es su apuesta por los fogones de gas. En plena era de las placas de inducción y las cocinas ultra tecnológicas, sorprende que el joven cocinero amateur prefiera este sistema más tradicional y profesional para preparar sus recetas.

Justo encima de la zona de cocción aparece una gran campana extractora de acero inoxidable que se convierte en uno de los puntos visuales más potentes de la estancia. Su acabado metálico aporta carácter industrial y contrasta con la calidez del resto de materiales.

El conjunto se suaviza gracias al salpicadero decorativo de inspiración geométrica en tonos cálidos que recorre la pared. Este detalle rompe con el predominio del blanco y el acero, añadiendo textura y personalidad sin sobrecargar visualmente el ambiente.

La isla central se convierte en el auténtico corazón del espacio. Amplia, práctica y sofisticada, funciona como superficie de trabajo, punto de apoyo e incluso lugar de reunión informal. Sobre ella descansan dos lámparas colgantes de cristal y líneas ligeras con delicados detalles metálicos que aportan sofisticación sin recargar el ambiente.

Electrodomésticos integrados y continuidad visual

Otro de los rasgos que mejor define la cocina de Brooklyn Beckham es la integración total de los electrodomésticos dentro del mobiliario. Horno, microondas y frigorífico aparecen perfectamente alineados y encajados en la estructura de armarios, creando una sensación de continuidad visual impecable.

Los acabados en acero inoxidable ayudan a mantener ese aire contemporáneo y sofisticado que domina toda la estancia, pero sin romper la armonía estética del conjunto De hecho, uno de los detalles más curiosos es la puerta integrada que da acceso a una estancia auxiliar utilizada aparentemente como despensa o trastero. En algunas imágenes pueden apreciarse cajas y elementos de almacenaje en su interior, reforzando esa idea de una cocina diseñada también para resultar práctica y funcional en el día a día.