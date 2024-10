El empanado es una de las técnicas de cocina más típicas a la hora de freír alimentos. No es otra cosa que cubrir el ingrediente que vayamos a usar con pan rallado para después freír en aceite. El resultado de esta técnica es una textura crujiente por fuera y jugosa en su interior, y con ella protegemos las propiedades organolépticas del alimento del proceso de fritura. Este tipo de rebozado es ideal para empanar carnes y pescados porque es fino y aporta el crujiente justo para que, aunado con la carne y pescado, no se pierda sabor, sino todo lo contrario, se complementan a la perfección.

El pollo rebozado es una receta estrella tanto para niños como para mayores, es imposible resistirse a un filete recién hecho de pollo empanado. "Tiene un truquillo que no es invento mío y como yo lo sé, lo sabrá mucha gente más, pero hay gente que no lo sabe", explica Julia en su vídeo.

Aunque empanar un filete no tiene mucha ciencia, lo cierto es que siempre hay trucos. Se le echa sal a la carne, se pasa por harina, huevo y finalmente por pan rallado. Sin embargo, a Julia Chaves le gusta añadir canela en polvo al huevo batido en el que se van a meter los filetes para darles un sabor diferente. "Tiene un sabor que dices, ¿a qué sabe que está tan bueno? No sabe a canela, pero tiene algo que no sabes qué es…", asegura la cocinera.