La receta para un brownie fácil: sin harinas ni horno

Entre los cientos de recetas que varían la receta original también encontraremos muchas versiones contundentes, pero también podemos preparar este postre en una versión más saludable y disfrutarlo sin culpa. A base de chocolate, el ingrediente que no puede faltar en ningún brownie descubrimos una nueva forma de cocinar este dulce sin harinas ni plátano . Una versión totalmente saludable, llena de proteína y con solo cinco ingredientes. ¡Se trata de la receta perfecta, alta proteína, bajas en carbohidratos y deliciosa!

El Día Mundial del Brownie se celebra cada 11 de noviembre. Este dulce nació en 1897 por un error del cocinero Walter Catalán, quien preparando receta de bizcocho olvidó echar la levadura. No obstante, a pesar de su enfado, decidió meter la masa en el horno para ver el resultado de tu 'fatal' error. El resultado fue un bizcocho bajo, con una capa muy finita y crocante por fuera y húmedo por dentro.