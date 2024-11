Dani García invitó a Eva Longoria a su podcast culinario para hablar de sus platos y recetas favoritas

La actriz se escandalizó al descubrir uno de los ingredientes que el chef usa en su receta de guacamole

Ella ya había preparado guacamole para Martha Stewart (con éxito)

El guacamole es, según su definición en el diccionario de la Real Academia Española, una “salsa espesa que se prepara con aguacate molido o picado, al que se agrega cebolla, tomate y chile verde”. Esta receta cuenta con infinidad de variantes, ya que cada persona suele darle su toque especial. Eva Longoria compartió los secretos de su guacamole en una entrevista en ‘Desmontadito’, el podcast culinario de Dani García. Además, se escandalizó al descubrir cómo el chef prepara este producto.

“Si tú me dices el secreto de tu guacamole, yo te voy a decir una cosa que no he dicho nunca en público todavía, que es el secreto de mi tortilla de patata”, le propuso el andaluz. La estrella de ‘Mujeres desesperadas’ aceptó el trato y explicó qué debe y qué no debe llevar el guacamole: “Es muy sensible. Nunca tiene ajo, la gente que le pone ajo… están locos. Nunca tiene mayonesa, no puedes poner mayonesa en un guacamole”.

La actriz y directora siguió comentando: “La verdad es que los mexicanos son puristas. ¿Sabes por qué? Porque los aguacates de México son los mejores del mundo y tienen mucho sabor, no necesitan nada. Y pones un poquito de limón amarillo”. Dani García apuntó que lo habitual es echar lima al guacamole, a lo cual la intérprete contestó: “Sí, pero eso no es correcto… Para mí, sabe mejor con limón”. Su receta también incluye un poquito de sal, cilantro y cebolla blanca, no roja.

El chef le preguntó qué tipo de chile o ingredientes picantes utilizaba. Ella señaló que usa el chile serrano, también conocido como chile verde, pero no el chile jalapeño. “¿Y tabasco tampoco?”, quiso saber el cocinero. “¡No! ¡Oh, Dios mío!”, exclamó la invitada, mostrándose muy sorprendida y destacando que el tabasco tiene un sabor más avinagrado que picante. García terminó diciendo con humor: “O sea, que mi guacamole es muy malo porque yo le echo tabasco. ¡Qué desastre, qué desastre! Me acabo de enterar de que mi guacamole no vale nada”.

El guacamole de Eva Longoria para Martha Stewart

Martha Stewart, célebre presentadora de un programa de cocina que lleva su nombre en la televisión estadounidense, invitó en 2011 a Eva Longoria al plató para que elaborara su guacamole. El proceso de preparación empezaría por pelar los aguacates, cortarlos en trozos pequeños y meterlos en un bol grande. Después tienes que picar tomate, cebolla blanca, chiles serranos y cilantro. Añade todo al recipiente y suma una buena cantidad de sal y jugo de limón. “Siempre elijo los limones pequeños”, indicó la actriz al hablar en ‘Martha’ sobre la fruta que sustituye a la lima en su receta. Por último, debes usar un tenedor u otro utensilio de cocina para remover y mezclar bien todos los ingredientes hasta lograr la textura perfecta.

Sin embargo, Marta Stewart, al igual que muchos cocineros profesionales, utilizaba lima y ajo en su receta de guacamole. “Mezcla el jugo de una lima, cuatro ajos machacados, cinco cebolletas picadas, una taza de cilantro picado, un jalapeño picado y tres aguacates maduros”, había explicado en un tuit.

El guacamole de Dani García

Dani García dejó completamente descolocada a Eva Longoria en su podcast al confesarle que echaba tabasco a su guacamole. El cocinero ya había compartido anteriormente los ingredientes del que se sirve en su restaurante BiBo (paseo de la Castellana, 52, Madrid), que no incluye este elemento tan picante. “Si nos has visitado, seguro que has visto cómo se prepara nuestro guacamole hecho al momento”, reza una publicación del establecimiento en las redes sociales. Además de aguacate, esta receta incluye algunos productos fuera de lo común para este tipo de salsa: pipas, lima, burrata, cebolla, tomate, hierbabuena y edamame.