Tres panes sin gluten fáciles y ricos (de verdad): las recetas

Perfectos para quienes quieran hacerse su propio pan sin harina de trigo en casa y que no llevan mucho tiempo

El resultado son unos panes esponjosos, sabrosos y perfectos para cualquier ocasión

Si eres de los que no puede consumir gluten o alguno de la familia seguro que has probado todas las recetas de pan sin gluten posibles y en muchas ocasiones el resultado no es el esperado. Puede quedar duro, apelmazado, desmigado y parecer de todo menos un pan. El gluten es una proteína que se encuentra en ciertos granos como el trigo, la cebada y el centeno. Se compone de dos proteínas principales: la gliadina y la glutenina y le dan al pan y otros productos horneados su elasticidad y textura masticable, no obstante, aquellos que no pueden comer gluten deben de empezar a consumir panes con harinas diferentes.

Empezar en el mundo de las recetas de pan sin gluten, no es un nada sencillo, más bien un camino lleno de rosas con espinas. Aquellos que se atreven con el pan sin gluten, tienen en la cabeza la idea de que la masa se comporta igual que si llevara harina de trigo y lo cierto es que no tiene nada que ver. La influencer Lucía Gómez, de @cocinandoelcambio, tienen muy claro que el mejor pan sin gluten que se puede comer es el hecho por uno mismo. Entre harinas y salseo, la joven ha compartido con sus seguidores tres recetas fáciles y ricas, de verdad.

En la primera receta de pan sin gluten utiliza harina de bambú y de almendra, “tiene un sabor neutro y aporta esponjosidad y una textura ligera a la miga. Es una harina prácticamente libre de carbohidratos, con propiedades antioxidantes y con un contenido bastante alto en fibra”, asegura en la receta. El pan de ajo es otra de las opciones que propone, sin lácteos, sin gluten, bajo en carbohidratos y además antiinflamatorio. “Con una miga super blandita y tierna. Y con un saborcito a ajo muy suave, nada potente”, comenta la experta en dietas saludables. Por último, propone un pan de patata muy sencillo y crujiente y que si dejamos enfriar 24 horas en la nevera conseguiremos un efecto prebiótico, consiguiendo una mejor digestión. ¡ No dudes en atreverte a hacer estas tres recetas!