La Comisión de Fiestas de Villamanín ha creado una web para seguir con transparencia el proceso de cobro de las participaciones premiadas

En cuanto la web con la Plataforma esté abierta, comenzará el registro de participaciones

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un nuevo comunicado para informar de un nuevo avance sobre las polémicas participaciones premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad.

En el comunicado, publicado en sus redes sociales, han anunciado la creación de una web para poder seguir todo el proceso de cobrar el premio con transparencia.

El comunicado de la asociación

"Hola a todos: Hoy podemos dar una noticia importante que aporta tranquilidad. Ya está abierta la cuenta bancaria a nombre de la Asociación y se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria. Esto significa que el premio queda canalizado en una cuenta de la Asociación, con control y registro, y con un soporte bancario sólido que permitirá organizar los pagos con seguridad.

En paralelo, el trabajo jurídico está ya muy avanzado, así como el trabajo técnico para configurar la plataforma web de registro de premiados (en lo sucesivo, la Plataforma), en la cual necesariamente los premiados habrán de inscribirse, así como firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de sus papeletas. Los profesionales que se han ocupado de llevarla a cabo nos han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la Plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas.

En cuanto la web con la Plataforma esté abierta, comenzará el registro de participaciones. Ese registro es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. Es imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes, y poder cerrar el listado de perceptores con seguridad. Además, dentro de la Plataforma, cada persona registrada podrá consultar el texto del convenio de reparto e indicar expresamente si se adhiere al mismo o si no se adhiere.

El plazo de registro finalizará el día 22 de marzo de 2026. Con posterioridad a esa fecha no será posible reclamar el pago, del mismo modo que ocurre con los premios de lotería ordinarios del Estado.

Sabemos que esto exige responsabilidad a todos. Precisamente por eso, los profesionales que están desarrollando la Plataforma se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales. Se anunciarán fechas, lugares y horarios con antelación, y se atenderá con orden y seguridad.

Cuanto antes finalice el proceso de registro, antes se sabrá cuándo se podrá proceder al cobro de las papeletas tras realizar todas las gestiones y comprobaciones necesarias para la seguridad de todos. Desde la Asociación, animamos a todos los premiados a que lo lleven a cabo en el plazo más breve posible, ya que el cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo.

Rogamos que comprendáis que no podemos responder mensajes individuales: son muchos y debemos garantizar que toda la información sea homogénea y por canales oficiales, para evitar confusiones y desigualdades.

Agradecimientos: Reiteramos el agradecimiento al Ayuntamiento por su llamamiento a la calma y a la convivencia, y por su apoyo en estos días. Y gracias, de verdad, a todas las asociaciones, peñas, comisiones de fiestas, cofradías, colectivos, particulares y vecinos que han donado participaciones del Sorteo de El Niño a la Asociación para ayudarnos en este proceso. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo sincero y desinteresado. Nos ha llegado, y os lo agradecemos profundamente. Los reintegros y pequeños premios obtenidos se destnarán a cubrir los gastos necesarios del proceso y a que todo se haga con seguridad. Gracias por vuestra colaboración y vuestro cariño. También queremos agradecer a los medios de comunicación que están informando con solvencia y responsabilidad, porque eso ayuda a mantener la convivencia del pueblo.

Aviso muy importante de seguridad: Por favor, no enviéis fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp ni por email. Y, sobre todo, no enseñéis vuestra papeleta a nadie, ni aunque os diga que viene de parte de la Asociación, de la comisión o del despacho. Nadie está autorizado a pediros la papeleta por privado, ni a pediros claves, códigos, transferencias, comisiones ni tasas para registrar o cobrar. El único canal válido será la web oficial cuando se publique, y los días presenciales que se anuncien por los canales oficiales. Gracias por vuestra paciencia y por la prudencia. Seguimos trabajando para una dar una solución transparente y lo más rápida posible", concluyen.